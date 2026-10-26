Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rosalinda
Accidente agrupación 'Kbeto' Zuleta
Capítulo 66 Yo Me Llamo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Fernando Carrillo, actor de ‘Rosalinda’, fue infiel a actriz el día de su boda

El actor venezolano Fernando Carrillo reveló detalles de la infidelidad que cometió contra Catherine Fulop, ahora suegra de Paulo Dybala, con quien tuvo un matrimonio de cuatro años.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Protagonista de ‘Rosalinda’ le fue infiel a famosa actriz el día de su boda: así ocurrió

El actor venezolano Fernando Carrillo reveló detalles de la infidelidad que cometió contra Catherine Fulop, ahora suegra de Paulo Dybala, con quien tuvo un matrimonio de cuatro años.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Fernando Carrillo, actor de ‘Rosalinda’, fue infiel a actriz el día de su boda
Fernando Carrillo, actor de ‘Rosalinda’, fue infiel a actriz el día de su boda
Foto: captura de Caracol TV