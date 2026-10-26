Protagonista de ‘Rosalinda’ le fue infiel a famosa actriz el día de su boda: así ocurrió

Fernando Carrillo —recordado por sus papeles en exitosas telenovelas latinoamericanas, como ‘Rosalinda’, producción en la que trabajan dos hermanas— volvió a estar en el ojo de huracán, luego de que se viralizara una confesión que involucra a su expareja, la actriz venezolana Catherine Fulop.

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El artista reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, en 2019, que le fue infiel a la artista el mismo día en que contrajeron matrimonio por lo civil, una historia que sorprendió por la manera en que decidió contarle la verdad a su esposa.

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Según su relato, después de la ceremonia, llegó al edificio donde vivía con sus padres, con unos tragos encima, y en el ascensor se encontró con Carolina, una vecina por la que siempre sintió atracción. El actor confesó que detuvo la máquina y allí mismo le fue infiel a su esposa.

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“¿Qué hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?”, expresó Carrillo durante la entrevista. En su relato, el artista reconoció que en ese momento todavía era un "inmaduro" y pensaba que todavía tenía tiempo para disfrutar de su soltería antes de asumir plenamente la vida matrimonial.



Fernando Carrillo, actor de ‘Rosalinda’, le confesó su infidelidad a su esposa

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El actor, que le dio vida a Fernando José en ‘Rosalinda’, contó en la misma entrevista que Catherine Fulop, su entonces esposa, terminó enterándose de su engaño por él. Aseguró que la culpa no le permitió disfrutar con tranquilidad de la celebración de su matrimonio religioso y por lo mismo decidió confesarle todo.

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“Yo, por quitarme ese remordimiento y ese cargo de conciencia el día de la boda, le digo: ‘¿Sabes qué? Vamos a comenzar de aquí en adelante una hermosa vida limpia, sin mentiras, y todo lo que tengas que decirme, dímelo ahora o calla para siempre’”, relató. Ahí le confesó todo lo que había sucedido con su vecina y ella lo perdonó. No obstante, su matrimonio acabó cuatro años después.

Catherine Fulop formó posteriormente una familia con el actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini, mientras que Fernando Carrillo siguió vinculado a la actuación y a otros proyectos. La actriz venezolana tuvo dos hijas con su segundo esposo y una de ellas, Oriana, se casó con el futbolista Paulo Dybala, con quien tiene una hija.