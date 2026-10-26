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Murió Komanche, ‘streamer’, a los 30 años: quién era y qué dijo Ibai Llanos

Murió Komanche, famoso ‘streamer’, a los 30 años. Detalles sobre quién era él, qué se sabe de su fallecimiento y qué dijeron Ibai Llanos y Auron Play de la triste pérdida.

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Murió Komanche, famoso ‘streamer’, a los 30 años: lo encontraron sin vida en su casa

Carlos Mauricio Gómez, como era el nombre real de la celebridad salvadoreña, falleció en Monterrey, México, y su representante confirmó la lamentable pérdida. Otros ‘streamers’ se pronunciaron.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @elkomanche