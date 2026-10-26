Murió Komanche, famoso ‘streamer’, a los 30 años: lo encontraron sin vida en su casa

El mundo de los videojuegos y las transmisiones en directo está de luto tras conocerse la muerte de Komanche, uno de los ‘streamers’ salvadoreños reconocidos dentro de la comunidad hispanohablante. La noticia se conoció después de que circularan reportes sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de esa ciudad. Posteriormente, Byron Reyes, representante y amigo del ‘streamer’, confirmó el fallecimiento tras comunicarse con la familia, según reportó él mismo a través de sus historias de Instagram.

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“Komanche, teníamos 2 proyectos que me duele la vida entera que no se han (y no por el proyecto como tal) sino porque ahí iban depositado los sueños de ambos. Komanche siempre quiso a su país de una manera tan increíble (que aunque le criticaban que tenía un acento diferente) era de los máximos embajadores que tenía ese país. Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos lo que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos lo increíble persona que eras [SIC]”, escribió Reyes.

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La noticia ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores y otros creadores de contenido, quienes han expresado su tristeza por la pérdida de una figura que dejó huella en el mundo del 'streaming'.

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¿Qué se sabe de la muerte de Komanche, famoso ‘streamer’?



De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, Komanche fue encontrado sin vida en su vivienda, ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. Los primeros reportes señalaron que el caso quedó bajo investigación y que se estaba a la espera de información oficial para esclarecer lo ocurrido.

Ibai Llanos, el ‘streamer’ español más famoso del mundo, lo despidió con un mensaje en sus historias de Instagram: “Descansa en paz, hermano. Te recodaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”, escribió el socio de Gerard Piqué.

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Asimismo, Auron Play le dedicó una publicación en la que recordó que hace poco habían hablado y le agradeció por su incondicionalidad, pues se quedó con él cuando atravesaba por un mal momento.

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“No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho. […] Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así. […] Gracias por todo, de corazón. Por los recuerdos, por el cariño y por haber estado en mi vida. […] Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa”, se lee en el ‘post’.

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¿Quién era Komanche y por qué era famoso?

Carlos Mauricio Gómez alcanzó reconocimiento gracias a sus transmisiones de videojuegos y a su participación en proyectos digitales que reunieron a importantes figuras del entretenimiento en Internet. Su nombre se hizo especialmente conocido entre los seguidores del contenido relacionado con Minecraft por su participación en la organización de los Squid Craft Games, una competición inspirada en la serie El juego del calamar que reunió a numerosos 'streamers' de habla hispana.

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En este proyecto trabajó junto a creadores como Auron Play y El Rubius, y contribuyó al crecimiento de uno de los eventos más comentados de la comunidad ‘gamer’. Komanche construyó una comunidad de seguidores en plataformas como Twitch, donde llegó a reunir alrededor de 1,7 millones de seguidores, de acuerdo con los reportes publicados tras conocerse su fallecimiento.