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Quiénes murieron en el accidente de la banda de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho

Una grave tragedia vial sacudió la madrugada de este lunes, 26 de octubre, en el Cesar. El accidente dejó cerca de 20 personas heridas y dos fallecidas, en un hecho que enluta a la región.

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Identifican a los músicos que murieron en el accidente de la banda de Kbeto Zuleta

Una grave tragedia vial sacudió la madrugada de este lunes, 26 de octubre, en el Cesar. El accidente dejó cerca de 20 personas heridas y dos fallecidas, en un hecho que enluta a la región.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @kbetozuleta