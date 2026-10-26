Identifican a los músicos que murieron en el accidente de la banda de Kbeto Zuleta

Poco a poco se conocen nuevos detalles del trágico accidente de tránsito que involucró a la agrupación de 'Kbeto' Zuleta y Efraín Zuleta, dos músicos vinculados a una de las dinastías más emblemáticas del vallenato. 'Kbeto', quien se desempeña como cantante, es hijo del cantante Poncho Zuleta, mientras que Efraín es el hermano menor del artista.

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Agrupación del hijo de Poncho Zuleta sufrió grave accidente

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Un desgarrador accidente vial sacudió la madrugada de este lunes 26 de octubre. El bus que transportaba a la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del juglar vallenato Poncho Zuleta, colisionó y cayó al río Ariguaní, entre Magdalena y Cesar. La tragedia deja cerca de 20 heridos y dos víctimas mortales confirmadas.

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¿Quiénes son las víctimas mortales del accidente de la agrupación de 'Kbeto' Zuleta?



El accidente dejó un saldo fatal para la agrupación vallenata: el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana perdieron la vida, según confirmó el mánager del grupo, Esteban Bolaño, al diario 'El Heraldo'. La noticia enluta al género y a los seguidores de los artistas, quienes lamentan la pérdida de los dos músicos.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que cerca de 20 personas resultaron heridas, entre ellas el cantante 'Kbeto' Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo observación médica mientras avanzan las labores de atención tras la emergencia.

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Cabe mencionar que, entre las personas heridas en el siniestro vial han sido identificados Carlos Alberto Zuleta García, Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefersson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo, Diomar Torrado, Gabriel Tosoleta y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

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Por otra parte, se conoció que algunos integrantes de la agrupación lograron evitar la tragedia, pues descendieron del vehículo en El Carmen de Bolívar para continuar su recorrido hacia Barranquilla, ciudad en la que residen. Por esta razón, no se encontraban a bordo cuando ocurrió el accidente.