Eileen Roca asume un nuevo reto con su hija Valentina, quien debutará en la pantalla grande

La actriz y exreina de belleza combina, Eileen Roca ahora une su experiencia profesional con su faceta como mamá para acompañar a Valentina en este nuevo desafío. Su papel será orientarla en el proceso actoral, compartirle sus conocimientos y ayudarla a desenvolverse frente a las cámaras.

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Este proyecto representa una oportunidad para que madre e hija compartan una experiencia ligada al mundo artístico. Mientras Valentina se alista para explorar el cine, Eileen asume el reto de guiarla en sus primeros pasos en la actuación, esta vez desde una faceta distinta: la de mentora de su propia hija.

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