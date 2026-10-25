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Eileen Roca asume un nuevo reto con su hija Valentina, quien debutará en la pantalla grande - CaracolTV

La exreina de belleza Eileen Roca inicia una nueva etapa junto a su hija, la actriz será su 'coach' de actuación mientras la pequeña se prepara para debutar en el cine y dar sus primeros pasos.

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Eileen Roca asume un nuevo reto con su hija Valentina, quien debutará en la pantalla grande

La exreina de belleza Eileen Roca inicia una nueva etapa junto a su hija, la actriz será su 'coach' de actuación mientras la pequeña se prepara para debutar en el cine y dar sus primeros pasos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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