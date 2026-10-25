‘La Red’ estuvo en la boda de Ariadna Gutiérrez y conoció detalles de la celebración

La modelo y exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, paralizó la 'Heroica' al dar el "sí, acepto" ante el empresario neerlandés Guus Franke. Su majestuosa boda en el Centro Histórico reunió a cerca de 150 invitados bajo la máxima discreción. El secreto mejor guardado fue su imponente ajuar nupcial de alta costura, traído directamente desde Europa para engalanar la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

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¿Quién diseñó el vestido de novia de Ariadna Gutiérrez?

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Ariadna Gutiérrez llegó al altar con una creación exclusiva del diseñador francés Stéphane Rolland, reconocido en el mundo de la alta costura. El vestido fue trasladado hasta Cartagena para el matrimonio de la exreina de belleza con el empresario Guus Franke.

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