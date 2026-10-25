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‘La Red’ estuvo en la boda de Ariadna Gutiérrez y conoció detalles de la celebración - CaracolTV

John Álvarez, periodista de ‘La Red’, viajó hasta Cartagena para cubrir el matrimonio de la exreina. Durante el evento, conversó con algunos invitados, quienes revelaron detalles de la celebración.

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‘La Red’ estuvo en la boda de Ariadna Gutiérrez y conoció detalles de la celebración

John Álvarez, periodista de ‘La Red’, viajó hasta Cartagena para cubrir el matrimonio de la exreina. Durante el evento, conversó con algunos invitados, quienes revelaron detalles de la celebración.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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