Claudio Cataño confiesa sus dolores y miedos tras llevar su carrera al límite: "Tengo pánico"

En la pantalla lo hemos visto encarnar al coronel, al galán y al hombre indestructible que parece no quebrarse jamás. Sin embargo, detrás de la figura fuerte que proyecta en sus personajes, Claudio Cataño guarda una realidad impactante marcada por el desgaste de su profesión.

En exclusiva para La Red, el reconocido actor abrió las puertas de su casa para mostrar su lado más humano y vulnerable. Sin reservas, habló sobre los miedos, dolores y profundas lesiones que hoy le pasan factura tras haber llevado su cuerpo y su carrera al límite absoluto.



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¿Cuáles son los miedos y secuelas que afronta el actor?

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A lo largo de su trayectoria, Cataño se ha caracterizado por entregarse por completo a cada interpretación, una exigencia que no ha sido gratuita. El actor confesó que la alta exigencia física y mental en los 'sets' de grabación terminó por quebrantarlo, dejándole secuelas físicas y emocionales que hoy enfrenta desde la intimidad de su hogar.





"Tengo un desprendimiento de la cabeza interna del bíceps. Mejor dicho, me falta un pedazo del bíceps (...) En este momento también estoy pasando por un dolor que creo que tiene que ver con el supraespinoso del lado izquierdo. Lo estoy corrigiendo con ayuda de entrenamiento y ejercicios de fisioterapia", aseguró el actor.

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¿Quién es la novia del actor Carlos Cataño?

Durante la entrevista, el actor confesó que atraviesa un buen momento en el amor junto a la productora María del Rosario Barreto, con quien mantiene una relación desde hace cerca de cuatro años. Aunque se mostró feliz y enamorado al hablar de su pareja, también dejó claro que prefiere mantener los detalles de su vida sentimental lejos de la exposición pública, pues no acostumbra compartir demasiado sobre esta faceta personal.

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