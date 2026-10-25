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Claudio Cataño confiesa sus dolores y miedos tras llevar su carrera al límite: "Tengo pánico" - CaracolTV

El actor abrió las puertas de su hogar para hablar sobre su vida sentimental, su pasión por la actuación, sus miedos y dolores que ha enfrentado al asumir grandes retos profesionales.

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Claudio Cataño confiesa sus dolores y miedos tras llevar su carrera al límite: "Tengo pánico"

El actor abrió las puertas de su hogar para hablar sobre su vida sentimental, su pasión por la actuación, sus miedos y dolores que ha enfrentado al asumir grandes retos profesionales.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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