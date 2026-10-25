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Cuándo es el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se preparan para dar un nuevo paso en su relación. Conoce la fecha, el lugar elegido para la boda y el código de vestuario que deberán tener en cuenta los invitados para esta celebración.

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Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: fecha, código de vestuario y más detalles

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se preparan para dar un nuevo paso en su relación. Conoce la fecha, el lugar elegido para la boda y el código de vestuario que deberán tener en cuenta los invitados para esta celebración.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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