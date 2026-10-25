Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: fecha, código de vestuario y más detalles

Después de vivir por lo alto sus grandes despedidas de solteros, la pareja del momento finalmente dará el paso más importante de su historia de amor. Llegó la hora de la verdad para Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes están listos para darse el tan esperado "sí, acepto" ante sus seres queridos.

En La Red tuvimos acceso a la invitación virtual del matrimonio, un diseño blanco, sobrio y elegante que destaca con las iniciales de los novios, un sereno paisaje de montañas de fondo y una delicada animación de orquídeas que le da un toque único.



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¿Cuándo y dónde será el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

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El matrimonio del cantante de música popular y la creadora de contenido se llevará a cabo este jueves 29 de octubre. La ceremonia religiosa se realizará en un escenario imponente y lleno de misticismo: la majestuosa Catedral de Sal de Zipaquirá.





Una vez finalizado el rito religioso, los novios y sus acompañantes se trasladarán para la gran celebración, la cual continuará en Arena MX, espacio ubicado junto a Rancho MX, en el municipio de Cajicá.

¿Cuál es el código de vestuario y la lista de regalos de la boda?

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En cuanto al código de vestuario, los novios establecieron una etiqueta formal para sus invitados. Las mujeres deberán asistir con vestidos negros, mientras que los hombres deberán cumplir con el estilo 'black tie', una opción de gala que exige una vestimenta elegante para la ocasión.

Sobre los regalos, la pareja expresó que su mayor deseo es compartir este día especial con sus seres queridos. No obstante, quienes quieran tener un detalle adicional con los futuros esposos podrán hacerlo mediante la tradicional lluvia de sobres, habilitada durante la recepción.

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