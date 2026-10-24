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Catalina Gómez su trabajo antes de ‘Día a Día’ y cómo fue su primera mañana en el programa - CaracolTV

Catalina Gómez cumple dos décadas en Día a Día. Descubre sus inicios, su primer día de trabajo y el gran amor del público. ¡Todos los detalles en La Red!

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Catalina Gómez su trabajo antes de ‘Día a Día’ y cómo fue su primera mañana en el programa

La presentadora de ‘Día a Día’ recuerda los grandes cambios que ha tenido su vida al celebrar 20 años en el programa y también habla de los momentos más complicados de su trabajo en el matutino.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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