Catalina Gómez su trabajo antes de ‘Día a Día’ y cómo fue su primera mañana en el programa

Veinte años representan una vida entera llena de entregas, emociones y aprendizajes. La querida presentadora Catalina Gómez cumple dos décadas haciendo parte de la familia del matutino 'Día a Día', consolidándose como un rostro muy querido en los hogares colombianos cada mañana.

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Para Catalina, esta trayectoria es el reflejo de un camino construido con calidez, profesionalismo y una inmensa gratitud por el cariño incondicional que le brindan diariamente los televidentes.

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El sueño de Catalina Gómez



Antes de convertirse en una de las presentadoras de las mañanas de Caracol Televisión, Catalina trabajaba una sala de redacción. Rodeada de televisores encendidos con diversos programas y noticias, sus ojos siempre se fijaban en la pantalla de 'Día a Día', anhelando en su corazón formar parte de ese equipo.

El instante en que la oportunidad tocó a su puerta no pudo ser más especial y transformador. En medio de un momento personal complejo, llegó la noticia que le cambiaría la vida. Catalina debutó en el matutino un 2 de enero, en una época en la que el programa iniciaba sus transmisiones a las 5:30 de la mañana, lo que exigía su llegada al canal pasadas las 4:00 a.m., ella asumió ese primer día con la mayor felicidad y gratitud por ver cumplido su gran sueño.

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Un crecimiento lleno de amor y familia

Durante estos 20 años, la pantalla de Caracol Televisión ha sido testigo de su evolución no solo como profesional, sino también como mujer, esposa y madre. Estando en el programa conoció y se enamoró de su esposo Juan Esteban Sampedro, se casaron y nacieron sus dos hijos, construyendo lo que ella considera lo más sagrado de su vida: su familia.

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A su vez, Catalina resalta que el formato le dio el regalo más valioso: el tiempo para estar presente en cada etapa del crecimiento de sus hijos y acompañarlos en su día a día.

Con su carisma intacto, la presentadora agradeció a los colombianos por abrirle las puertas de sus casas durante dos décadas, reafirmando su compromiso de seguir entregando cada mañana su mejor energía, una sonrisa sincera y todo el amor a la audiencia que la ha acompañado fielmente.

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