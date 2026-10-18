La Red: Resumen La Red: Karoll Márquez abrió su corazón, Martha Bolaños y Manuel Teodoro Karoll Márquez abrió su corazón y contó cómo fue crecer en un entorno "machista", Martha Isabel Bolaños habló de cómo fue el proceso de aceptar su menopausia temprana y Manuel Teodoro dijo que es lo más importante del programa 'El Rastro'.