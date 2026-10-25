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Kany García revela la enfermedad crónica que padece y afecta su postura - CaracolTV

La cantante habló abiertamente sobre su diagnóstico de espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar su movilidad y bienestar.

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Kany García revela la enfermedad crónica que padece y afecta su postura

La cantante habló abiertamente sobre su diagnóstico de espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar su movilidad y bienestar.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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