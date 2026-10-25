Kany García revela la enfermedad crónica que padece y afecta su postura

Durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, la cantante puertorriqueña Kany García sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo al revelar el diagnóstico de una condición de salud que podría cambiar su postura con el paso del tiempo.

En La Red, nuestro presentador Carlos Giraldo compartió los detalles de la confesión de la cantautora, quien padece espondilitis anquilosante, una afectación que encendió las alarmas sobre sus futuras implicaciones en su vida personal y profesional.



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¿Qué es la espondilitis anquilosante y cómo afecta a Kany García?

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Ante la sorpresa de Mary Méndez, quien indagó sobre el origen de este padecimiento, Solano explicó que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica. Esta condición afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones que la conectan con la pelvis, provocando dolor y rigidez.





En algunos casos, la enfermedad puede hacer que la espalda se encorve progresivamente, dificultando que la persona logre mantenerse erguida. "Para una artista que vive sobre los escenarios, pensar en esas posibles limitaciones debe ser difícil", comentó Mary al analizar las exigencias del espectáculo.

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¿Cómo maneja la artista el dolor y la exigencia de sus conciertos?

La puertorriqueña reconoció abiertamente que esta condición le genera ansiedad, en especial al pensar en el futuro y en el impacto que podría tener sobre el esfuerzo físico que requiere cada una de sus presentaciones en vivo.

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A pesar del diagnóstico y las posibles secuelas, Kany no se detiene. La artista sigue adelante con su 'Puerta Abierta Tour', una exigente gira que contempla más de 80 presentaciones. Para cuidar su cuerpo frente a este reto, procura mantener una estricta rutina de estiramientos, ejercicio en el gimnasio y un buen descanso.

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