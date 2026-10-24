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Qué proyecto tienen juntos estos actores de 'Rafael Orozco el ídolo'

El cantante Alejandro Palacio reveló detalles inéditos sobre su reencuentro con Rafael Santos, cómo fue volver a grabar juntos en Bogotá y su relación con el elenco de 'Rafael Orozco, El Ídolo'.

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Alejandro Palacio contó cómo fue el reencuentro con Rafael Santos y qué proyecto tienen juntos

El cantante Alejandro Palacio reveló detalles inéditos sobre su reencuentro con Rafael Santos, cómo fue volver a grabar juntos en Bogotá y su relación con el elenco de 'Rafael Orozco, El Ídolo'.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco, el ídolo'
Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco, el ídolo'
Foto: Caracol Televisión