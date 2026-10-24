Alejandro Palacio contó cómo fue el reencuentro con Rafael Santos y qué proyecto tienen juntos

La complicidad y el profundo amor por el vallenato que unió a los artistas en la recordada producción continúan intactos con el paso de los años. De esa sólida amistad surgió un emocionante proyecto discográfico que promete poner a bailar a todo el país.

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Cómo fue el reencuentro con Rafael Santos y volver a trabajar juntos

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Alejandro Palacio confirmó en exclusiva que se reunió recientemente en Bogotá con Rafael Santos para grabar una canción inédita junto a su respectivo videoclip.

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Según detalló el reconocido artista, este nuevo sencillo está cargado de un ritmo alegre y festivo, ideal para disfrutar al máximo durante las festividades de fin de año y los carnavales. Esta colaboración musical representa un homenaje al género que los apasiona y consolida el cariño del público que ansiaba verlos nuevamente unidos en un estudio de grabación tras su paso por la televisión.



Cómo es la relación actual con el resto del elenco de la telenovela

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Los lazos de hermandad y compañerismo formados en los sets de grabación de Caracol Televisión trascendieron las pantallas y se convirtieron en amistades duraderas. Palacio compartió que mantiene comunicación constante con varios de sus excompañeros a través de sus redes sociales.

Entre risas, recordó la gran química y el buen ambiente que compartió con Mario Espitia —quien interpretó al inolvidable Teto Tello—, revelando que aún se escriben frecuentemente y se saludan con divertidos apodos internos creados durante las largas jornadas de rodaje. Estas muestras de afecto evidencian la gran familia artística que se consolidó detrás de cámaras y que sigue perdurando con el tiempo.

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Qué otros detalles marcan la trayectoria actoral y musical de Alejandro Palacio

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A lo largo de su sólida carrera, Alejandro Palacio se ha consolidado como un referente indiscutible del vallenato —habiendo iniciado profesionalmente hace 20 años tras su paso por el Binomio de Oro y dejando éxitos como Niña Bonita, Diferente a las demás y Tú me encantas—, así como uno de los actores más queridos de la televisión colombiana.

En su paso por Caracol Televisión, el artista ha protagonizado producciones inolvidables como 'Rafael Orozco, el ídolo', 'Oye Bonita' y su recordado paso por ¿Dónde carajos está Umaña? interpretando al Cabo Payares antes de asumir el reto protagónico del inmortal Rafa Orozco.

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Video completo aquí: