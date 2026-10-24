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Actor de 'Ciudad Lejana', novela turca, Burak Şafak se casará con su novia

Actor de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, anunció su compromiso con una joven a la que conoció mientras grababa. Conozca los detalles de su historia.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Actor de 'Ciudad Lejana' conoció a su prometida grabando la novela y lo mantuvo en secreto

El actor Burak Şafak sorprendió a sus fanáticos al anunciar su compromiso con una joven que conoció por Instagram en pleno rodaje de la producción turca. Conozca los detalles de la historia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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@b.safak