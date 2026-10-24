Actor de 'Ciudad Lejana' conoció a su prometida grabando la novela y lo mantuvo en secreto

La realidad volvió a superar a la ficción en el entretenimiento turco. Burak Şafak, el reconocido actor que interpreta al rudo y complejo Kadir en la exitosa serie ‘Ciudad Lejana’, sorprendió a la prensa de su país y a sus miles de fanáticos alrededor del mundo al anunciar su compromiso oficial. El romance tuvo su origen en las plataformas digitales mientras el artista se encontraba trabajando en el set de grabación.

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Según reveló el propio actor en entrevistas para medios turcos como Son Dakika, el flechazo ocurrió a través de Instagram mientras él se encontraba en la histórica región de Mardin grabando las escenas de la producción. Şafak confesó que la química fue inmediata tras iniciar la conversación. Además, aseguró que la inteligencia, el nivel de conversación y la mente de la joven lo cautivaron por completo desde el primer mensaje que intercambiaron.

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Por qué actor de ‘Ciudad Lejana’ mantuvo su noviazgo en secreto



Fiel a su estilo reservado, el actor decidió mantener esta historia de amor totalmente alejada del foco mediático y de las cámaras de los reporteros durante varios meses según Son Dakika. En sus breves declaraciones a la prensa local, tan solo llegó a mencionar que mantenía una relación con alguien ajeno al mundo del espectáculo.

Esta discreción estratégica no solo protegió la privacidad de la pareja, sino que, también, sirvió para desmentir de forma contundente las especulaciones. Durante meses, diversos portales de entretenimiento intentaron vincularlo sentimentalmente con su compañera de reparto la actriz Yaren Güldiken, quien da vida al personaje de Pakize en ‘Ciudad Lejana’. Con este anuncio, los rumores de un noviazgo en el set quedaron completamente descartados.

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Actor de 'Ciudad Lejana' celebró con el elenco su compromiso

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El compromiso se selló en una ceremonia íntima cargada de tradiciones. El actor decidió romper sus propias reglas de privacidad al publicar en sus redes sociales oficiales una historia con la primera fotografía junto a su prometida, acompañada de un mensaje en el que destacó que durante la reunión "sucedieron ciertos rituales" propios de la costumbre turca.

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La imagen generó un enorme revuelo entre los internautas, quienes por primera vez pudieron conocer el rostro de la misteriosa joven. De inmediato, la publicación se llenó de miles de 'me gusta' y comentarios de felicitación tanto de sus seguidores como del elenco principal de ‘Ciudad Lejana’, quienes celebraron la felicidad del actor y ver al rudo Kadir tan enamorado en la vida real.

