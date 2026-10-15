Ciudad Lejana, novela turca de Caracol, está nominada a un importante premio internacional

La franja turca de Caracol Televisión se viste de gala con Ciudad Lejana, un drama que ha conquistado al público colombiano y se consolida como un fenómeno televisivo a nivel internacional. La ficción, protagonizada por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, que también es músico, en los papeles de Alya y Cihan respectivamente, destaca por su alta calidad narrativa y un despliegue visual que no ha pasado desapercibido para la crítica especializada.

A qué categoría está nominada 'Ciudad Lejana' en los 'International Emmy Awards'

El recorrido internacional de la producción suma hitos extraordinarios según afirman medios internacionales como La República. Tras ser distribuida en más de 150 países y romper récords como ser la novela más vista en los últimos 15 años en territorios de Europa, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión la ha nominado oficialmente a Mejor Telenovela, la máxima categoría reconocible para esas producciones en la televisión internacional.

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Cuando son los 'International Emmy Award's donde esta nominada 'Ciudad Lejana', novela de Caracol TV



La ansiada gala de premiación se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en Nueva York, donde la producción de Ay Yapim competirá por la codiciada estatuilla de la televisión mundial frente a destacadas ficciones internacionales. Sin embargo, a diferencia de los ‘Primetime Emmys’, los estadounidenses, su edición internacional se maneja estrictamente como una gala benéfica, privada y de etiqueta en la ciudad.

La misma organización anuncia el evento de esa forma y nunca ha vendido los derechos de transmisión global para ver la ceremonia completa en tiempo real, ni en televisión, ni en plataformas digitales o comerciales.

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Con cuáles otras producciones compite ‘Ciudad Lejana’ en su categoría

En la categoría de Mejor Telenovela, 'Ciudad Lejana' disputará la cotizada estatuilla contra tres potentes competidoras internacionales. Entre sus rivales se encuentra la brasileña ‘Garota do Momento’ (de TV Globo), una historia de época con el sello característico del gigante audiovisual sudamericano; la producción española ‘Valle Salvaje’ (temporada 2), una superproducción dramática cargada de romance, intriga y traición ambientada en el siglo XVIII; y otra representante del fenómeno turco, ‘Leyla’ novela que también fue transmitida por Caracol y que estuvo protagonizada por el actor de ‘Yusuf’. Esa reñida competencia refleja la alta exigencia narrativa y el nivel de producción que posicionan a ‘Ciudad Lejana’ entre lo mejor del entretenimiento mundial.

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Por qué 'Ciudad Lejana' ha sido tan exitosa

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Parte del éxito global de la telenovela radica en su ambientación y en sus imponentes escenarios. La trama transcurre en la majestuosa mansión de la familia Albora, una edificación histórica ubicada en la región de Mardin.

En la vida real, este impresionante escenario corresponde al caravasar Gelüşke, una histórica posada del siglo XX con arquitectura tradicional otomana. Este icónico lugar patrimonio de Midyat no solo sirve como centro de las disputas familiares de la historia, sino que también ha sido plató de grabación para otras célebres producciones turcas.