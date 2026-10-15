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Ciudad Lejana, novela turca de Caracol, está nominada a los premios Emmy Internacionales

Descubre por qué 'Ciudad Lejana', la exitosa novela turca de las tardes de Caracol Televisión triunfa en 150 países y compite en importantes premios internacionales.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Ciudad Lejana, novela turca de Caracol, está nominada a un importante premio internacional

‘Ciudad Lejana’ la novela que conmueve las tardes de Caracol Televisión es un éxito global, se ha vendido en más de 150 países y ahora compite por un galardón en los 'International Emmy Awards'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ciudad Lejana 16:9