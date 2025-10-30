Actor de 'Yusuf' regresará a Caracol después de tres años fuera del aire en Colombia

Cada vez son más los televidentes que se sienten interesados por las historias turcas; por eso, recientemente se conoció que la nueva producción que será transmitida en las tardes es 'Leyla', que narra la historia de una niña que es criada bajo malos tratos durante su niñez y que con el paso de los años regresa a su casa para cobrar venganza sobre su madrastra.

Qué actor de 'Yusuf' estará en Leyla'

Se trata de Halil Ibrahim Ceyhan, el actor que dio vida a Yaman, la pareja sentimental de Seher y el tío de Yusuf. Ibrahim es un actor nacido el 13 de diciembre de 1982 en Turquía, por lo que a la fecha tiene 42 años. Además de trabajar en este proyecto que tuvo una gran acogida en América Latina, también se ha hecho conocido por entregas como 'Los trapos sucios se lavan en casa' y 'Hemen Döneriz'.



En su cuenta oficial de Instagram recoge más de dos millones de seguidores y acostumbra a compartir contenido relacionado con su faceta actoral, pero también su rol como cantante. Es un apasionado por los caballos, ha sido portada de varias revistas y se ha posicionado como todo un galán de telenovelas.



A pesar de que no será el protagonista en esta historia, dado que ese papel lo interpretará Alperen Duymaz, será una figura importante en todo el argumento.

Tufán, también conocido como Tufo, es un conocido futbolista que termina envuelto en un trágico accidente de carro que provoca la muerte de Hilmi, un hecho desafortunado que enluta a toda la familia. Arrepentido por lo sucedido, el hombre se ha influenciar por Nur y hasta decide formar una familia con ella; sin embargo, está lejos de imaginarse que las intenciones de esta mujer no son del todo buenas.

'Leyla' también cuenta con actores de primera categoría dentro de los que se destacan Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yigit Kirazci, Dilara Aksüyek, entre otros.

No te pierdas el capítulo de estreno de 'Leyla' el martes 4 de noviembre después de la emisión de 'Tormenta de Pasiones'.