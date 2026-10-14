Cuatro mini dobles que lograron pasar a la siguiente etapa de la competencia musical

El show abrió con la potencia de la música popular a cargo de Mini Jessi Uribe, quien interpretó el éxito ‘OK’, demostrando un manejo del despecho y un color de voz impecables.

Acto seguido, la ranchera se apoderó del escenario cuando Mini Alejandro Fernández erizó al público al cantar ‘Mátalas’ con un porte y una afinación dignas de 'El Potrillo'.



La nostalgia y la alegría mexicana continuaron con la actuación de Mini Rocío Dúrcal, quien con gran simpatía y carisma puso a todos a cantar a ritmo de ‘Me gustas mucho’.

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Finalmente, el toque lírico y de alta exigencia vocal lo dio Mini Sarah Brightman, cuya majestuosa interpretación del ‘Ave María’ dejó sin palabras a la mesa de jurados por su impecable técnica operística. Con estas sobresalientes actuaciones, los cuatro pequeños artistas aseguraron su cupo para seguir avanzando en la búsqueda del mini doble perfecto.

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De dónde son originarios los cantantes originales imitados en la gala



Los artistas homenajeados en esta gala representan lo mejor de la música internacional: Jessi Uribe es originario de Bucaramanga, Santander (Colombia); Alejandro Fernández nació en Guadalajara, Jalisco (México); la inolvidable Rocío Dúrcal era oriunda de Madrid (España); y la afamada soprano Sarah Brightman es nativa de Berkhamsted, Hertfordshire (Inglaterra).

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Cuáles son las canciones más famosas de Jessi Uribe, Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal y Sarah Brightman

Entre los repertorios más emblemáticos de estos grandes intérpretes destacan éxitos mundiales como ‘Dulce pecado’ y ‘OK’ (Jessi Uribe); ‘Me dediqué a perderte’ y ‘Mátalas’ (Alejandro Fernández); ‘Amor eterno’ y ‘Me gustas mucho’ (Rocío Dúrcal); y ‘Time to Say Goodbye’ (Con te partirò) junto a Andrea Bocelli y el ‘Ave María’ (Sarah Brightman).

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