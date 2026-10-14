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Estos participantes de 'Yo Me Llamo Mini' lograron pasar a la siguiente ronda

Estos cuatro mini concursantes cautivaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia; aseguraron que seguirán presentes en la competencia que busca al mini doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Cuatro mini dobles que lograron pasar a la siguiente etapa de la competencia musical

Estos cuatro mini concursantes cautivaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia; aseguraron que seguirán presentes en la competencia que busca al mini doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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