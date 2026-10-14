Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
Capítulo 59 Yo Me Llamo
Pibe Valderrama se rapó su cabellera
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Los jurados se asombraron con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Sarah Brightman’

Amparo se erizó durante la presentación; por su parte, César Escola quedó boquiabierto y Aurelio dijo que no había entendido nada de la canción.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los jurados se asombraron con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Sarah Brightman’

Amparo se erizó durante la presentación; por su parte, César Escola quedó boquiabierto y Aurelio dijo que no había entendido nada de la canción.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
'Yo Me Llamo Mini Sarah Brightman' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Sarah Brightman' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión