Los jurados se asombraron con la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini Sarah Brightman’

El impacto en la mesa de jurados fue inmediato. La 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, no dudó en confesar que la interpretación la hizo erizar de principio a fin, mientras que el maestro César Escola quedó completamente boquiabierto ante la madurez vocal y la puesta en escena de la participante. Sin embargo, el toque curioso y divertido de la noche corrió por cuenta de Aurelio Cheveroni, quien con su característica sinceridad desató risas al admitir que, debido al nivel técnico y el idioma de la pieza operística, no había entendido nada de la letra de la canción.

Cuál es el nombre real de Sarah Brightman y de dónde es

La aclamada soprano, actriz y bailarina británica se llama realmente Sarah Brightman. Nació el 14 de agosto de 1960 en Berkhamsted, Hertfordshire (Inglaterra), lugar donde comenzó su preparación artística antes de convertirse en una estrella mundial del teatro musical y pionera del género classical crossover.

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Quién fue el esposo de Sarah Brightman y qué obra compuso para ella



Sarah Brightman estuvo casada con el famoso compositor británico de teatro musical Andrew Lloyd Webber entre 1984 y 1990. Durante su matrimonio, Lloyd Webber compuso especialmente para ella el emblemático papel de Christine Daaé en el legendario musical 'El fantasma de la ópera' (The Phantom of the Opera), personaje que la catapultó al estrellato internacional.

Qué tipo de voz tiene Sarah Brightman

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Sarah Brightman posee un registro vocal de soprano lírica de coloratura. Es ampliamente reconocida en la industria musical por su capacidad para abarcar más de tres octavas, lo que le permite transitar con suma facilidad desde piezas de ópera clásica de alta exigencia hasta producciones de música pop y teatro musical.