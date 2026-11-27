Una noche determinante se vive en el Templo de la Imitación durante una exigente gala de eliminación en la que nueve participantes en riesgo luchan por asegurar su cupo dentro de los 15 finalistas. Bajo la mirada atenta del jurado y las presentadoras, solo ocho dobles logran avanzar tras una jornada cargada de nostalgia y alto nivel vocal.

Durante las presentaciones, los imitadores de Pablo Alborán, Laura Pausini, Lady Gaga, Selena Quintanilla, Mon Laferte y Darío Gómez reciben en su mayoría comentarios positivos y logran erizar a Amparo Grisales con sus interpretaciones. Por su parte, los momentos más emotivos de la noche los protagonizan Julio Jaramillo, quien hace llorar a Elder Dayán al recordarle a su mamá, e Isabel Pantoja, cuya interpretación de 'A mi manera' lleva a César Escola a confesarse al revelar que es su canción preferida y con la que le gustaría ser despedido.



Al cierre de la gala, la imitadora de Becky G interpreta 'Cuando te besé', pero Elder Dayán le advierte que en las partes graves no alcanza el color de la artista original. Finalmente, suena el gong y entra Búfalo para anunciar que la doble de Becky G es la eliminada de la noche.

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¿Quién fue eliminado en Yo Me Llamo?

La participante eliminada en el capítulo 89 fue la imitadora de Becky G, quien abandonó la competencia tras interpretar la canción 'Cuando te bese' en la noche de eliminación y no lograr convencer del todo al jurado en los registros graves. Con su salida, se definió el grupo oficial de los 15 finalistas del programa.

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¿Quiénes son los 15 finalistas de Yo Me Llamo?

Con la salvación de los ocho participantes en riesgo de esta gala, los 15 finalistas que continúan en competencia son los imitadores de Pablo Alborán, Laura Pausini, Lady Gaga, Julio Jaramillo, Selena Quintanilla, Mon Laferte, Darío Gómez e Isabel Pantoja, quienes se suman a los siete concursantes que ya habían asegurado su cupo previamente, entre ellos Alejandro Fernández y Ricardo Arjona.



No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.

'Yo Me Llamo Pablo Alborán' canta 'Solamente tú' de Pablo Alborán.

'Yo Me Llamo Laura Pausini' canta 'La Soledad' de A. Valsiglio, F. Cavalli, P. Cremones y J. Ballesteros.

'Yo Me Llamo Lady Gaga' canta 'Alejandro' de N. Khayat. Y S. Germanotta.

'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' canta 'Los versos para mi madre' de A. Mariscotti, A. Angelis, P. Arrieta y R. Arrieta.

'Yo Me Llamo Selena' canta 'No me queda más ' de Ricky Vela.

'Yo Me Llamo Mon Laferte' canta 'Pa dónde se fue' de Norma Monserrat Bustamante Laferte.

'Yo Me Llamo Darío Gómez' canta 'La pena es honda' de Darío Gómez Zapata.

'Yo Me Llamo Isabel Pantoja' canta 'A mí manera' de P. Anka, J. Reveaux, C. Francois y G.Thibault.

'Yo Me Llamo Becky G' canta 'Cuando te besé' de D. Echavarria, P. Londra, C. Salazar, N. Bautista y R. Gómez.

