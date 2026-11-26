La tensión se apodera del escenario de Yo Me Llamo al cierre de la gala cuando llega el momento de conocer qué participantes no lograron convencer del todo al jurado y quedan en riesgo. Como es habitual, el imponente Búfalo hace su entrada al Templo de la Imitación para anunciar quiénes deben volver a presentarse para defender su permanencia en la competencia.

¿Quiénes quedaron en riesgo en Yo Me Llamo?

Los tres concursantes sentenciados de la noche son los imitadores de Becky G, Isabel Pantoja y Darío Gómez. Ahora, estas dos mujeres y este hombre tienen la misión de preparar un nuevo espectáculo con el objetivo de corregir las observaciones de los jurados y asegurar su cupo.

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En medio del anuncio, la doble de Becky G protagoniza un momento curioso al darle la espalda a Búfalo por el temor que le genera su presencia, reaccionando en tono de broma con la frase: "¡Ay, no, otra vez tú, guerrera de Dios!".

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