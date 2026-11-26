El doble de Ricardo Arjona se sube al escenario de Yo Me Llamo para interpretar 'Desnuda', uno de los éxitos más recordados del cantautor guatemalteco. Con su presentación, el participante logra captar la atención del público y se lleva los aplausos de la gala, pero también recibe una particular petición por parte de los jurados, quienes le sugieren cantar con menos ropa para lucir su figura.

En medio del show, la interpretación logra erizar a Amparo Grisales. Al momento de las devoluciones, Elder señala que el concursante llega con la intención de contar bien la historia de la canción, aunque advierte que al principio entra un poco plano y se le caen algunas notas.



Por su parte, Amparo Grisales asegura que le encanta el trabajo realizado en el escenario y resalta positivamente que el participante está mandando las vocales hacia adelante, un avance técnico clave para acercarse al timbre del artista original.

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¿Cuál es la historia detrás de 'Desnuda' de Ricardo Arjona?

'Desnuda' es una canción escrita e interpretada por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, incluida en su séptimo álbum de estudio titulado 'Sin daños a terceros', publicado en 1998. El tema se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera al alcanzar el primer lugar en la lista Hot Latin Tracks de Billboard, consolidando una letra que juega con el doble sentido al contraponer la desnudez física con la transparencia emocional en una relación de pareja.

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