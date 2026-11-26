El imitador de Alejandro Fernández protagoniza uno de los momentos más románticos de la noche en el escenario de Yo Me Llamo. Para esta gala, el participante cuenta con la compañía de Stephany Zabaleta, ganadora de La Descarga 2023, quien llega como invitada especial para interpretar a dúo una canción que exige mucha química y sensualidad.

Juntos cantan 'Hoy tengo ganas de ti', el clásico de José Miguel Gallardo Vera, con una interpretación que conquista de inmediato al jurado. Al escucharlos, Amparo Grisales se eriza, mientras que César Escola y Elder se ponen de pie para aplaudir el show.



Durante las devoluciones, César Escola destaca la gran evolución que tiene el concursante en la competencia y resalta el buen trabajo en las armonías. Por su parte, Amparo Grisales le dice que logra acoplar muy bien su voz con la de su invitada y asegura que luce exactamente como Alejandro Fernández en esa época de su carrera.

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¿Quién es Stephany Zabaleta, ganadora de La Descarga?

Stefany Zabaleta Solano es una cantante colombiana originaria de Barrancabermeja y criada en Bucaramanga, Santander. Antes de consagrarse en 2023 como la gran ganadora de la primera temporada de La Descarga en el equipo de Santiago Cruz, dio a conocer su talento en otros formatos musicales de Caracol Televisión como La Voz Teens y Yo Me Llamo, donde imitó a Maía. Tras obtener el primer lugar en el concurso, ha impulsado su carrera artística como solista y como parte del espectáculo musical Mujeres a la Plancha.

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¿Cuál es el nombre real de Alejandro Fernández?

El nombre completo del reconocido cantante mexicano es Alejandro Fernández Abarca. Nacido el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México, es hijo del legendario ícono de la música ranchera Vicente Fernández y de María del Refugio Abarca Villaseñor, motivo por el cual es conocido mundialmente en la industria musical como 'El Potrillo'.

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