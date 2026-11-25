‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ llegó al escenario con una apariencia que llamó la atención de Amparo Grisales, quien no dudó en decirle que estaba muy hermosa. Además, destacó que la imitadora siempre le imprimía su toque personal a cada canción. Sin embargo, también le señaló que todavía debía trabajar en algunos aspectos de su interpretación, especialmente en conseguir la voz rasgada y el acento estadounidense que caracterizaban a la artista original.

Por su parte, Elder Dayán tuvo comentarios positivos sobre la presentación y aseguró que disfrutó tanto de su interpretación como de sus movimientos de baile. De esta manera, la participante recibió reconocimiento por su propuesta escénica, aunque también algunos consejos para seguir perfeccionando su imitación.

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Datos curiosos sobre Selena Quintanilla

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Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, y se convirtió en una de las máximas representantes de la música tejana. Desde pequeña mostró su talento musical y comenzó a presentarse junto a sus hermanos en la agrupación 'Selena y Los Dinos', dirigida por su padre. Fue conocida como la ‘Reina del Tex-Mex’ y conquistó al público con canciones como ‘Como la flor’, ‘Amor prohibido’ y ‘Bidi Bidi Bom Bom’.



Aunque cantaba principalmente en español, su lengua materna era el inglés y aprendió a interpretar canciones en español gracias a su familia. Además de su talento vocal, se destacó por diseñar algunos de sus vestuarios y por su particular estilo de moda, que todavía inspira a nuevas generaciones.

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