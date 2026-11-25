‘Yo Me Llamo Julio Jaramillo’ llegó al escenario con un cambio de imagen, pues atendió una de las sugerencias de Amparo Grisales al modificar el tono de su piel y lucir bigote. Sin embargo, aunque apostó por renovar su apariencia, su presentación no terminó de convencer a los jurados.

César Escola le señaló que le faltó delicadeza durante la interpretación, mientras que Elder Dayán aseguró que escuchó prácticamente la misma canción de siempre y que no logró convencerse con la propuesta del imitador, dejando claro que aún tiene detalles por trabajar para acercarse al artista original.

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Datos curiosos sobre Julio Jaramillo

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Julio Jaramillo, conocido como ‘El Ruiseñor de América’, nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador, y se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música romántica latinoamericana. Su repertorio estuvo marcado por boleros, pasillos ecuatorianos, valses y otros géneros, y alcanzó gran popularidad con temas como ‘Nuestro juramento’, canción que lo catapultó internacionalmente.



A lo largo de su carrera grabó cientos de canciones y dejó un legado musical que sigue vigente décadas después de su muerte, el 9 de febrero de 1978. Su voz sentimental y su particular manera de interpretar el desamor lo convirtieron en un referente de la música popular en América Latina.

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