El escenario de 'Yo Me Llamo' volvió a ser testigo de un despliegue de dinamismo y complejidad técnica de la mano de la imitadora de Lady Gaga. Durante su gala, la concursante asumió un desafío de alta exigencia física y coreográfica al interpretar su rutina luciendo tacones de gran altura, un elemento distintivo del estilo visual de la estrella estadounidense que requiere precisión, equilibrio y un exigente dominio escénico.

La ejecución del baile causó un fuerte impacto entre los jurados. Amparo Grisales no ocultó su asombro ante la agilidad de la participante sobre la tarima, confesándole abiertamente que su presentación había sido "fantástica" y reconociendo que logró erizarla con su entrega.



César Escola valoró la vibrante energía inyectada a lo largo del espectáculo. Por su parte, Elder Dayán resaltó que la concursante superó con creces el reto coreográfico de la noche, aunque le sugirió trabajar con mayor firmeza la potencia del aire para alcanzar con solvencia las notas más altas de la canción.

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Datos curiosos y poco conocidos sobre Lady Gaga

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Más allá del universo visual y conceptual que proyecta en cada aparición musical, la trayectoria de Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga, reúne facetas biográficas de gran relevancia artística. Formada desde muy joven en la interpretación de piano clásico, a los 17 años fue admitida de manera anticipada en la prestigiosa Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, una de las instituciones académicas más selectas en artes escénicas.



Antes de irrumpir como solista global con The Fame en 2008, trabajó intensamente detrás de escena como compositora contratada para sellos discográficos, escribiendo canciones para figuras como Britney Spears, The Pussycat Dolls y New Kids on the Block. Asimismo, ostenta un hito histórico en la industria del entretenimiento al convertirse en la primera persona en ganar un Premio Oscar, un Grammy, un BAFTA y un Globo de Oro en un mismo año gracias a su trabajo en la película 'A Star Is Born' y el éxito 'Shallow'.

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