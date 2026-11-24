El escenario de Yo Me Llamo puso a prueba el control vocal de la imitadora de Laura Pausini durante una noche exigente en el templo de la imitación. Aunque la concursante mostró entrega y conexión con la letra desde los primeros compases de su interpretación, el paso hacia los registros más altos evidenció dificultades técnicas que no pasaron desapercibidas para la mesa de jurados y marcaron el balance de su actuación.

Tras terminar el tema, Amparo Grisales reconoció que la participante tuvo un arranque prometedor, pero señaló con franqueza que al llegar a las notas altas su voz sonó forzada, cercana a un grito y carente de naturalidad, un aspecto clave para sostener la potencia y el matiz característico de la cantante italiana. En contraste, Elder Dayán valoró su sensibilidad escénica, le aseguró que la notó cargada de emoción y le destacó su faceta como intérprete, resaltando el corazón que puso en la puesta en escena a pesar de los tropiezos vocales.



Datos curiosos y poco conocidos sobre Laura Pausini

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Nacida en Faenza, Italia, en 1974, Laura Pausini comenzó cantando desde muy niña en el bar donde trabajaba su padre, Fabrizio Pausini, y ganó el Festival de Sanremo en 1993 con La solitudine, tema que impulsó su proyección internacional en italiano y español.

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Además de ser la primera cantante italiana en ganar un Premio Grammy y acumular múltiples Latin Grammy, grabó versiones en portugués, inglés y francés para ampliar su alcance global, participó como entrenadora en versiones de La Voz en distintos países y debutó en el cine protagonizando y coescribiendo el tema original de la película 'La vida por delante' (Io sì), canción que obtuvo un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

