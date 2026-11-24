El escenario de 'Yo Me Llamo' volvió a ser testigo del crecimiento artístico de sus participantes. En esta oportunidad, el imitador de Reykon saltó a la tarima con una propuesta renovada que captó de inmediato la atención del jurado y de los televidentes, demostrando el trabajo constante que ha mantenido dentro de la escuela del programa para afinar cada detalle de su personaje.

Con una imagen totalmente alejada de lo que venía presentando en sus anteriores apariciones, el concursante apostó por un 'look' arriesgado e innovador que tomó por sorpresa a los jurados. La transformación física y estilística no solo reflejó su compromiso con el concepto visual del artista antioqueño, sino que le permitió proyectar mayor seguridad, actitud y dominio del escenario desde el primer segundo de su interpretación.



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Las reacciones de los jurados no se hicieron esperar. Amparo Grisales destacó de forma positiva la propuesta estética y reconoció que el avance sobre la tarima ha sido evidente. Sin embargo, fiel a su exigencia técnica, la "Diva de Colombia" le señaló que, si bien la caracterización y la energía corporal estuvieron a la altura, aún debe prestar atención a pequeños matices tímbricos y al manejo del aire para calcar con exactitud la voz del cantante urbano original.

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Datos sobre Reykon 'El líder'



Antes del fenómeno global de figuras como J Balvin o Maluma, el reguetonero nacido en Medellín fue uno de los auténticos pioneros en internacionalizar el movimiento paisa, logrando posicionarse en listas de Estados Unidos y Latinoamérica a inicios de la década de 2010.

Su nombre artístico nació en su juventud en el barrio Envigado al combinar sonoridades que transmitían liderazgo, una cualidad que revalidó en 2012 cuando hizo historia al ser de los primeros colombianos en colaborar con Daddy Yankee en el éxito 'Señorita'.

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