La expectativa por la participación de María Alejandra López en Miss Universo 2026 crece entre los colombianos. La representante del país cafetero se prepara para afrontar una de las noches más importantes de su carrera.

En medio de la expectativa, Vanessa Pulgarín, quien representó a Colombia en Miss Universo 2025, conversó en exclusiva con Caracol Televisión y compartió su percepción sobre el camino que podría tener López durante la competencia. Sus palabras cobran especial interés porque conoce de primera mano las exigencias, la preparación y las emociones que implica participar en este concurso.



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¿Qué dijo Vanessa Pulgarín sobre la representante de Colombia?

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Vanessa Pulgarín expresó su admiración por María Alejandra López y destacó los años de esfuerzo y preparación que ha dedicado para cumplir su sueño de llegar a Miss Universo. Además, manifestó su confianza en el potencial de la colombiana y su deseo de verla conquistar la corona.





“Sé que se lo merece. Ha luchado tanto por esto y veo en ella un potencial tan grande que sé que nos puede traer esa corona con la que tanto hemos soñado”, expresó Pulgarín, quien también le reiteró su apoyo y aseguró que comprende lo que significa estar en ese escenario internacional.

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¿Dónde se lleva a cabo Miss Universo 2026?

La gala de Miss Universo 2026 se celebra este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde candidatas de diferentes países y territorios competirán por la corona. La edición marca el aniversario número 75 de uno de los concursos de belleza más reconocidos del mundo.

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¿Cuántas Miss Universos tiene Colombia?

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Para Colombia, la participación de López representa una nueva oportunidad de buscar la tercera corona universal, después de los triunfos de Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

La expectativa está puesta en su desempeño durante la gala y en la posibilidad de que avance en las distintas etapas de la competencia.

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¿Dónde ver en vivo Miss Universo 2026 desde Colombia?

Para todos los amantes de los certámenes de belleza en Colombia, habrá diferentes alternativas para seguir de cerca la competencia. La transmisión estará disponible a través de Telemundo Internacional, en los servicios de televisión por suscripción. Además, la competencia también será emitida a través de la cuenta oficial de YouTube de la organización de Miss Universo.