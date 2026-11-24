Este fenómeno astronómico hará que nuestro satélite natural luzca ligeramente más grande y brillante de lo habitual, por lo que será una oportunidad para observarlo y fotografiarlo desde Colombia. De acuerdo con los datos astronómicos del Planetario de Bogotá, esta Luna llena coincidirá con la cercanía del satélite a uno de los puntos más próximos de su órbita alrededor de la Tierra.

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Esto quiere decir, según el Planetario, que la Luna “puede verse ligeramente más grande y brillante que una Luna llena promedio. Aunque la diferencia no siempre es fácil de percibir a simple vista, es una buena oportunidad para conocer un poco más sobre el movimiento de nuestro satélite natural”.

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¿A qué hora se verá la Superluna de noviembre en Colombia?



La Luna alcanzará su fase llena este martes 24 de noviembre de 2026, a las 9:53 de la mañana, hora colombiana. Sin embargo, como ese momento ocurrirá durante el día, quienes quieran observarla tendrán que esperar hasta el anochecer.

El mejor momento para contemplarla será cuando aparezca sobre el horizonte durante la tarde y la noche. En Bogotá, por ejemplo, se estima que la salida de la Luna será alrededor de las 5:50 de la tarde, aunque el horario puede variar según la ubicación. No obstamte, el fenómeno podrá apreciarse desde diferentes regiones del país, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado.

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¿Por qué se le llama superluna y qué tiene de especial?

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Una Superluna ocurre cuando la fase llena coincide con un momento en el que la Luna se encuentra cerca del perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que está más próxima a la Tierra. La órbita lunar no es completamente circular, por lo que la distancia entre nuestro planeta y su satélite cambia constantemente. Cuando la Luna está más cerca, puede parecer un poco más grande y brillante de lo habitual, aunque la diferencia puede ser sutil a simple vista.

La superluna de noviembre recibe también el nombre de Luna del Castor, una denominación tradicional relacionada con la época del año en la que estos animales preparan sus refugios y almacenan alimento antes del invierno en América del Norte.

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¿Cuándo será la próxima Superluna?

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De acuerdo con la NASA, citada por National Geographic, la superluna del 24 de noviembre dará comienzo a una secuencia de tres eventos consecutivos. Estas son las fechas que se deben tener en cuenta:

