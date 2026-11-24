Con este doble encuentro en el Teatro Panorama (Cl. 34 #13-28), la temporada 2026/27 define a dos de sus representantes regionales en una competencia que reúne improvisación, tradición oral y rap en español. Cada jornada pondrá frente a frente a 16 MCs que disputan el título de su región y un cupo en la Final Internacional en Perú 2027.

Bogotá recibe las finales de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27

La programación inicia el viernes 27 de noviembre con la Final Sudamérica.

16 MCs del sur del continente compiten por el título y el cupo a Perú 2027. Entre los participantes están Chang (Venezuela, subcampeón de la Final Sudamérica 2025/26), Cristonita (Venezuela, semifinalista de la Final Sudamérica 2025/26) e Imigrante (Venezuela, semifinalista de la Final Centroamérica 2025/26). A ellos se suman 13 clasificados por fase de aplicación: Abel, MCIX y Punch (Ecuador); Black Code, DAFP, Emblema, Lout, Melo y Reilly (Venezuela); Crispa (Bolivia); Drazer (Paraguay); y Eden y Naicen (Uruguay).



Bogotá recibe las finales de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27

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El sábado 28 de noviembre será el turno de la Final Centroamérica.

Este evento reunirá a 16 MCs de seis países: Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Regresan quienes ocuparon el podio en la edición anterior: Androide (Honduras, campeón 2025/26), Eros EQ (Costa Rica, subcampeón 2025/26) y Numenosis (República Dominicana, tercer puesto 2025/26). El grupo se completa con 13 clasificados por fase de aplicación: Aldahir, Gabriel, UFO y Zandert (Panamá); Blackhawk, Kenyari y SNK (Costa Rica); Juana y Ritmodelia (Guatemala); KDT y Reimy (República Dominicana); Pain KG (Honduras); y Zaki (El Salvador).

Bogotá recibe las finales de Red Bull Batalla Centroamérica 2026/27

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Para ambas jornadas, el cronograma contempla warm up a las 7:00 p. m., sorteo a las 7:30 p. m. y show a las 8:00 p. m. Los anuncios de jueces, DJ, host y casters se realizarán próximamente desde las redes oficiales de Red Bull Batalla.



Sigue toda la información de la temporada Red Bull Batalla 2026/27 en https://www.redbull.com/co-es/events?filter.toggle.date=upcoming&filter.toggle.live=all y no te pierdas las finales a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en Instagram, YouTube, X y Facebook.