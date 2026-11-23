Lejos de ser un impedimento, la maternidad se ha convertido en parte de sus motivaciones para llegar a Miss Universo y demostrar que las mujeres que son madres también son bellas y pueden alcanzar sus logros y sueños.

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Por lo mismo, en esta edición del certamen internacional hay doscandidatas que tienen hijos, Miss Puerto Rico (la anfitriona) y Miss Bonaire, que se han mostrado orgullosas de su maternidad. En la lista también estaba Tamara Rogouski, de Argentina, pero después se anunció que ella no representaría a los argentinos, sino que su puesto lo ocuparía Daiana Stefani Pereyra.

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¿Quiénes son las candidatas a Miss Universo 2026 que tienen hijos?

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Entre las reinas que son madres está Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, de 27 años. La representante del país anfitrión compite en casa siendo madre de una niña llamada Penélope y está casada con el sargento Yan Carlos Barreto Calderón. Tiene formación como psicóloga de investigación y trabajadora social clínica, y llegó al certamen nacional sin experiencia previa en pasarelas; se coronó tras imponer un mensaje enfocado en la salud mental y la prevención comunitaria.



La delegada ha convertido su experiencia familiar en el eje de su discurso ante el Comité de Selección y la audiencia global. En declaraciones concedidas a la revista HOLA Américas, Barreto explicó cómo el nacimiento de su hija transformó su visión de vida y la impulsó hacia la psicología. "Cuando tú te conviertes en madre, tú vuelves a nacer y pasas por un proceso de duelo. Más allá de ser esposa y madre, soy mujer, profesional y cumplo con cada uno de esos roles individualmente", declaró.

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También se encuentra Caroline Porras, Miss Bonaire, que es modelo y defensora de causas comunitarias. Durante varios años ha estado vinculada al modelaje y, tras convertirse en madre, reorganizó sus prioridades con el objetivo de ser un ejemplo de superación y liderazgo para su familia.

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¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universo 2026?

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La gala final de la edición número 75 de Miss Universo se lleva a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Durante la velada se anunciarán las 30 semifinalistas —definidas tras las competencias preliminares y la votación del público en el portal oficial— antes de que la mexicana Fátima Bosch entregue la corona a su sucesora.