Yeferson Cossio hizo oficial el cierre de su relación sentimental con la modelo e influenciadora Carolina Gómez a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía junto a ella y un mensaje firmado por ambos.

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La noticia puso fin a cuatro años de noviazgo, viajes y proyectos compartidos que comenzaron en 2022 y que en los últimos meses habían despertado especulaciones entre sus seguidores debido a la falta de apariciones conjuntas y a la incertidumbre sobre sus planes de boda.

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En la publicación, la expareja explicó que la decisión de separarse no es reciente y que la ruptura ocurrió hace casi dos meses, pese a haber mantenido el detalle en reserva durante varias semanas.

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"Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación", dice la publicación de la expareja.



Asimismo, Cossio y Gómez resaltaron que el cierre de su etapa como pareja no borra el afecto construido durante este tiempo ni el respeto mutuo. "Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre. Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán", expresaron en la publicación que acumuló miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.

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Cómo empezó la relación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

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La historia entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez inició a mediados de 2022, cuando se conocieron a raíz de una dinámica y grabación de contenido en plataformas digitales que primero dio paso a una amistad y luego a un noviazgo público. Desde el comienzo, la relación estuvo bajo la lupa de sus seguidores; en parte por el contexto en el que se dio a conocer y por la diferencia de edad entre la expareja.

En febrero de 2025, en medio de una sorpresa romántica en una sala de cine, Cossio le pidió matrimonio a Gómez, lo que avivó el interés de sus seguidores sobre una pronta boda. Sin embargo, con el paso del tiempo los planes matrimoniales se fueron aplazando y la pareja atravesó momentos de pausa y reencuentro, mientras ambos continuaban enfocados en sus agendas profesionales y creaciones de contenido.

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Durante las semanas previas al anuncio oficial, los seguidores notaron señales de distanciamiento, entre ellas la ausencia de Carolina Gómez en celebraciones familiares del entorno de Cossio y la circulación de versiones en redes sobre supuestas crisis y fotografías fuera de contexto, temas que el creador de contenido ya había abordado en videos para aclarar malentendidos y descartar rumores que consideraba infundados.