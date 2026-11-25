La reina de belleza Jennifer Barreto, de 27 años, está casada, es madre de una niña llamada Penélope, y ha contado con el respaldo de su esposo y de su hija durante su camino hacia la corona.

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Se trata de Yan Carlos Barreto Calderón, un sargento del Ejército de Estados Unidos que ha acompañado a la puertorriqueña en su vida personal y en su incursión en los concursos de belleza.

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¿Quién es el esposo de Miss Universo 2026, Jennifer Barreto?



Yan Carlos Barreto Calderón es un militar que se desempeña como sargento en el Ejército de Estados Unidos, aunque también nació en Puerto Rico, en el mismo estado de su esposa. De acuerdo con información de Marca US, él hace parte de la 101.ª División Aerotransportada.

Aunque mantiene un perfil discreto y alejado de los reflectores, no ha tenido ningún problema con mostrar el apoyo que le ha brindado a su pareja durante su participación en el certamen nacional e internacional e, incluso, ha posado junto a ella cuando ganó el Miss Universo Puerto Rico, y el internacional.

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¿Cuántos hijos tienen Jennifer Barreto y su esposo?

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Jennifer Barreto y Yan Carlos son padres de una niña llamada Penélope, nacida en 2019. La pequeña ha sido una parte importante de la historia de la reina de belleza, quien ha hablado sobre el papel de su familia en el cumplimiento de sus sueños. La hija de la nueva Miss Universo también ha estado al lado de su mamá durante su preparación, lo que ha sido una motivación más para la modelo.

Además de su faceta como reina de belleza, Jennifer Barreto cuenta con una trayectoria académica y profesional relacionada con la psicología y el trabajo social. Tiene formación de posgrado en ambas áreas y se ha especializado en temas como intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

