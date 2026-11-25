El hijo de Poncho Zuleta compartió un mensaje de agradecimiento a Dios, a su familia y a los colombianos que han estado pendientes de su recuperación; además, recordó a los compañeros que perdieron la vida en el siniestro y envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos.

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En su mensaje, Kbeto Zuleta, que perdió una pierna como consecuencia del incidente, expresó que considera lo ocurrido como una segunda oportunidad de vida y aseguró que siente que tiene un propósito importante por cumplir.

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“Hola Colombia, primero que todo, darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad que hay en mi vida, siento que tiene un propósito inmenso para mí. Gracias a él estoy aquí y con ganas de seguirle adelante”, manifestó.

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También agradeció a su familia por acompañarlo durante este proceso y reconoció las muestras de cariño que ha recibido desde que ocurrió el accidente. Según relató, el respaldo de sus seguidores, y del resto de los colombianos (tanto dentro como fuera del país), lo sorprendió: “No tengo palabras cómo agradecerles tanto cariño, tanto amor. No pensé que Colombia me quería tanto”.

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Qué dijo Kbeto Zuleta sobre los músicos que murieron en el accidente

Uno de los momentos más emotivos del audio fue cuando el cantante se dirigió a las familias de los integrantes de su agrupación que fallecieron en el siniestro. “A mis compañeros que Dios les hizo su llamado, quiero mandar un abrazo inmenso a todas sus familias que están pasando por este momento tan horrible. De verdad que a todas las familias de las personas que no están con nosotros, aquí tienen a Kbeto con todo el amor y el respeto”, expresó.

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Además, tuvo palabras para los demás músicos de su equipo, a quienes aseguró que lleva presentes en su pensamiento y a quienes manifestó su cariño. El accidente dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos. Sus nombres y la pérdida que significó para el equipo han marcado este proceso de recuperación.

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En el audio, el artista ademá reconoció que su recuperación será lenta, pero aseguró que tiene la intención de seguir adelante y afrontar este nuevo proceso con fortaleza.

“Aquí vamos, vamos a seguir adelante, con más fuerza, es un proceso lento, con la ayuda de ustedes. Lo único que quiero seguir pidiendo es que sigan orando por mí”, afirmó. El cantante cerró su mensaje con palabras de esperanza y agradecimiento para quienes han estado pendientes de su evolución.