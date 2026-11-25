La modelo se destacó entre las candidatas de diferentes países y sucedió en el título a la colombiana Catalina Duque, quien entregó la corona al finalizar su reinado. La representante del Reino Unido, Brittany Feeney, obtuvo el puesto de primera finalista, mientras que Laura Glozarová, de República Checa, quedó como segunda finalista.

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Durante la ronda final de preguntas, la candidata de Moldavia habló sobre el acceso a una educación de calidad y explicó la importancia de generar oportunidades para los niños a través de iniciativas educativas y artísticas.

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¿Cómo le fue a Colombia en Miss International 2026?



Colombia estuvo representada por María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, que, aunque llegó con la ilusión de repetir el título para el país, no consiguió estar entre las 20 semifinalistas.

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La Señorita Colombia 2025, que no pudo entregarle la corona a la nueva reina del concurso nacional de belleza, expresó a través de sus historias de Instagram que no entendía “qué pasó”, pero aseguró que se sentía orgullosa de su participación y feliz de recibir el cariño de tanta gente.

¿Dónde se hizo Miss International 2026?

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recinto ubicado en el distrito de Bunkyō, en Tokio, Japón. Este escenario era conocido anteriormente como Tokyo Dome City Hall. De acuerdo con la organización oficial, las puertas del recinto se abrieron a las 4:30 p. m. y el espectáculo comenzó a las 5:30 p. m., hora de Japón. La gala reunió a las representantes de 72 países y territorios, en la edición número 64 del certamen.

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Durante las actividades previas a la coronación, las candidatas participaron en experiencias culturales y encuentros relacionados con la promoción turística de Japón. De hecho, el 13 de noviembre se realizó la ceremonia de nombramiento de las representantes como embajadoras turísticas de Visit Japan, una iniciativa que buscó promover los destinos y la cultura del país anfitrión.

Esta edición también incorporó nueve reconocimientos especiales para destacar diferentes áreas de participación y liderazgo femenino, más allá de la competencia tradicional de belleza e inteligencia.

