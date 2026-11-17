Durante la ceremonia Verónica Hernández, representante de Antioquia, se convirtió en la nueva Señorita Colombia 2026-2027 y recibió la corona de las manos de Daniela Álvarez, que ganó el mismo concurso en 2011.

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Así, la exanfitriona del ‘Desafío’, que estuvo de viaje con su exnovio Lenard Vanderaa, se convirtió en la primera exreina en coronar a una soberana de la belleza en el Concurso Nacional, contó ella misma, lo que representó un gran honor para la barranquillera.

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"Gracias @reinadocolombia , gracias Raimundo por darme el honor de ser la primera ex Señorita Colombia en coronar a una nueva Reina, esto quedará grabado por siempre en mi corazón ❤️! Gracias a todo el público por honrarme con sus aplausos🥲", escribió Álvarez en una publicación de Instagram.

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Y es que María Antonia Mosquera, conocida como ‘Tutu’ Mosquera, no estuvo presente en el evento de elección y coronación porque se encontraba en Japón, donde participa en Miss International y representa a Colombia. Por este compromiso internacional, la organización contó con Daniela Álvarez para realizar la coronación de la nueva Señorita Colombia.

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No obstante, Mosquera siguió la transmisión del evento desde la distancia, y acompañada de la exreina Catalina Duque, que también se encuentra en el país nipón para entregar la corona de Miss International, y no dudó en enviar sus felicitaciones a la nueva reina.

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¿Cuándo es Miss International 2026?

La edición número 64 de Miss International se celebrará el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Tokio, Japón. La gala tendrá lugar en Kanadevia Hall, escenario que recibirá a las representantes de diferentes países y territorios que competirán por el título internacional. Pero la competencia no se limita a la noche de coronación, pues las participantes tienen una agenda de actividades que busca promover el intercambio cultural y dar a conocer diferentes regiones de Japón, razón por la que viajaron con anticipación.

