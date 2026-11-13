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Cuáles actores de 'En Qué Lío Me Metí' tienen familiares famosos

El último estreno de Caracol Televisión tiene la presencia de actores como, Yuri Vargas, Amparo Grisales, Julio Sánchez Cocaro y más de talla nacional. Es transmitida entre semana a las 9:30 de la noche.

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Actores de ‘En Qué Lio Me Metí’ que tienen familiares famosos: han trabajado juntos

El último estreno de Caracol Televisión tiene la presencia de actores como, Yuri Vargas, Amparo Grisales, Julio Sánchez Cocaro y más de talla nacional. Es transmitida entre semana a las 9:30 de la noche.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'En Qué Lío Me Metí'
'En Qué Lío Me Metí'
Foto: Caracol TV