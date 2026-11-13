Actores de ‘En Qué Lio Me Metí’ que tienen familiares famosos: han trabajado juntos

La historia sigue a Soraya Montaño, una fisioterapeuta que, tras la muerte de Mario Pombo, termina convertida en la gerente de una empresa textil. Este inesperado cambio la lleva a enfrentarse a los conflictos de la familia Pombo, cuyos integrantes tienen intereses, secretos y diferencias que complican su nueva responsabilidad.

Mira el último capitulo aquí: Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece



Esta decisión desata una disputa entre los integrantes de la familia Pombo, quienes tienen sus propios intereses y aspiraciones dentro de la empresa. Sin embargo, el conflicto toma un rumbo aún más misterioso cuando se descubre que Mario no se quitó la vida, sino que fue asesinado.

Publicidad

Qué actores de la producción tienen familiares famosos

Publicidad

Por un lado está Yuri Vargas (Soraya Montaño en ‘En Qué Lío Me Metí’) es hermana de la talentosa María José Vargas; quien ha participado en distintas novelas de Caracol Televisión como, ‘Cuando vivas conmigo’ haciendo el papel de Armida en su juventud.; también actuó en ‘Las Villamizar’ como Isabella Villamizar; en ‘La Reina del Flow’ tuvo el papel de Yeimi Montoya en sus años de juventud y en ‘Bolívar’ como Manuelita Saenz joven.



La exitosa Amparo Grisales (Doris Pombo en ‘En Qué Lío Me Metí’) es hermana de Patricia Grisales, quien ha actuado en novelas como, ‘Amar y Vivir’, ‘La Mujer del Presidente’, ‘La Baby Sister’, ‘Mesa Para Tres’, ‘Por Amor a Gloria’ y en ‘Los Protegidos’.

Publicidad

Catalina Londoño ( Margarita Pombo’ en ‘En Qué Lío Me Metí’) es esposa de Tiberio Cruz el santandereano que ha aparecido en las producciones de ‘Un Bandido Honrado’ haciendo el papel de Pichuchas, en ‘Escobar, el Patrón del Mal’ como Diego Pizano, en ‘Amor a La Plancha’ tuvo el papel de Hernán Cachón y en ‘Ay, Cosita Linda Mamá’ fue Álex.

Por otro lado, está Cecilia Rivera Navia, conocida como “Chichila Navia” (Deyanira Montaño en ‘En Qué Lío Me Metí’, quien en la vida real es esposa de Santiago Alarcón el paisa que protagonizó a Wilfredo Hurtado en ‘Arelys Henao, Aún Queda Mucho Por Contar’, en ‘La Niña’ fue el Doctor Horacio Fuentes y en ‘La Primera Vez’, la serie producida por Caracol Televisión, fue José Granados.

Publicidad

Por último, Julio Sánchez Cocaro (el abogado Francisco Cuervo en ‘En Qué Lío Me Metí’) es papá de Variel Sánchez, actor que ha estado presente en distintas producciones de Caracol Televisión como, ‘Loquito por Ti’ fue Camilo Arango, en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ fue Brayan; actuó en ‘Las Hermanitas Calle’ y tuvo el papel de Álvaro de Jesús Meléndez.