Cuándo es el especial de ‘En Qué Lío Me Metí’: revive todas las emociones de la producción

El especial de ‘En Qué Lío Me Metí’ se transmitirá este domingo 15 de noviembre después de Séptimo Día, por la señal de Caracol Televisión, y allí se recordará el giro que cambió la vida de Soraya Montaño, quien pasó de ser fisioterapeuta a gerente de una empresa textil. Ahora, además de enfrentar los conflictos familiares y laborales, tendrá que estar atenta a las pistas que puedan conducir al responsable del crimen.

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Pero el misterio no será lo único que encontrarán los televidentes. El avance también deja ver escenas de humor, preguntas sobre relaciones sentimentales y momentos en los que el amor parece abrirse paso entre tantos sospechosos.

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¿De qué trata ‘En Qué Lío Me Metí’?

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La historia sigue a Soraya Montaño, una fisioterapeuta que, tras la muerte de Mario Pombo, termina convertida en la gerente de una empresa textil. Este inesperado cambio la lleva a enfrentarse a los conflictos de la familia Pombo, cuyos integrantes tienen intereses, secretos y diferencias que complican su nueva responsabilidad.





Esta decisión desata una disputa entre los integrantes de la familia Pombo, quienes tienen sus propios intereses y aspiraciones dentro de la empresa. Sin embargo, el conflicto toma un rumbo aún más misterioso cuando se descubre que Mario no se quitó la vida, sino que fue asesinado.

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Elenco de ‘En qué lío me metí’

La producción reúne a reconocidos actores de la televisión colombiana. Estos son algunos de los personajes principales y quienes los interpretan:

