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Cuándo es el especial de ‘En Qué Lío Me Metí’: revive todas las emociones de la producción - CaracolTV

Los televidentes podrán ponerse al día con lo mejor de todos los capítulos de la nueva serie de Caracol, protagonizada por Yuri Vargas y marcada por el suspenso, pero también por la comedia.

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Cuándo es el especial de ‘En Qué Lío Me Metí’: revive todas las emociones de la producción

Los televidentes podrán ponerse al día con lo mejor de todos los capítulos de la nueva serie de Caracol, protagonizada por Yuri Vargas y marcada por el suspenso, pero también por la comedia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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