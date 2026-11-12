Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026: conoce todos los resultados

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 reconoció a los artistas, agrupaciones y profesionales que dejaron huella en la industria musical durante este año. Desde las categorías más populares hasta los géneros que representan la diversidad de la música latina, estos fueron los nombres que se llevaron los galardones en la noche.
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Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026
- Grabación del Año: (Por anunciar en vivo)
- Álbum del Año: (Por anunciar en vivo)
- Canción del Año: (Por anunciar en vivo)
- Mejor Nuevo Artista: (Por anunciar en vivo)
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz.
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 — Laura Pausini.
- Mejor Canción Pop: "La Perla" — Rosalía con Yahritza y su Esencia.
- Mejor Interpretación de Música Electrónica: Fred Remix CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- Mejor Interpretación Urbana: Gil - Milo J, Trueno
- Mejor Interpretación Reggaetón: Verano Rosa — Karol G y Feid.
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema - J Noa, Trooko
- Mejor Canción Urbana: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
- Mejor Álbum de Rock: Shine - Fito Paez
- Mejor Canción de Rock: Ego - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez
- Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
- Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) – Rosalía
- Mejor Canción Alternativa: Ante la duda, baila - Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich
- Mejor Álbum de Salsa: El Alma En Clave – Luis Enrique
- Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
- Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Chula – Techy
- Mejor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
- Mejor canción Tropical: Nombre y Apellido - Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil
- Mejor Canción Tropical: Realidad-Es - José Aguirre
- Mejor Álbum Cantautor: Taracá - Jorge Drexler
- Mejor Canción Cantautor: Dime - Silvana Estrada
- Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández - Camila Fernández
- Mejor Álbum de Música Banda: Piedras A La Luna - Edén Muñoz