Greeicy y Mike Bahía sorprenden al llegar con Kai a la alfombra de los Latin Grammy

Greeicy y Mike Bahía se robaron todas las miradas en la gala más importante de la música latina. Los cantantes colombianos desfilaron por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 acompañados de su pequeño hijo, Kai, protagonizando uno de los momentos más tiernos y comentados de la noche.

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Desde su llegada al evento, los intérpretes de 'Amantes' desataron una ola de reacciones en redes sociales al posar juntos en familia frente a las cámaras. Con atuendos perfectamente combinados y derrochando complicidad, la artista caleña y el cantante dejaron ver lo grande que está su primogénito, quien captó la atención de los fotógrafos y asistentes con su carisma, convirtiéndose en el verdadero protagonista de la velada musical.

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Greeicy deslumbró en los Latin Grammy 2026 con vestido de pedrería y tonos rojizos

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Para su paso por la alfombra roja, Greeicy eligió un vestido largo, ajustado al cuerpo y sin mangas, que destacó por su combinación de tonos rojos, cobrizos y dorados. La prenda estaba cubierta de pedrería, lentejuelas y bordados ondulados que aportaban brillo y textura a toda su silueta.





Por su parte, Mike Bahía apostó por un estilo clásico y elegante para acompañar a Greeicy en la alfombra roja. El cantante lució un traje negro de corte formal, con solapas satinadas, camisa blanca y corbatín negro. Además, completó su atuendo con gafas de sol oscuras, que le dieron un toque moderno y sofisticado.

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Por su parte, el pequeño Kai también se sumó a la elegancia de la noche con un traje negro de dos piezas, camisa blanca y corbatín a juego con el de su padre. El pequeño llevó el cabello suelto y zapatos deportivos, un detalle que aportó un aire más relajado a su estilo.

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¿Cuántos años tiene Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía?

Kai Egred Rendón es el primer y único hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Nació el 21 de abril de 2022 en Medellín, Colombia, y desde entonces se ha convertido en una parte fundamental de la vida de ambos artistas. Durante sus primeros años, sus padres optaron por mantener su imagen en privado y proteger su identidad, por lo que compartían pocos detalles de su crecimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo han comenzado a mostrar ocasionalmente algunos momentos familiares y detalles de la vida de su pequeño.