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Greeicy y Mike Bahía sorprenden al llegar con Kai a los Latin Grammy

Greeicy y Mike Bahía llegaron a los Latin Grammy acompañados de su hijo Kai y sorprendieron con su aparición familiar. Su presencia no pasó desapercibida.

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Greeicy y Mike Bahía sorprenden al llegar con Kai a la alfombra de los Latin Grammy

La aparición de los cantantes en compañía de su hijo durante los Latin Grammy 2026 no tardó en generar reacciones. La familia acaparó miradas durante su paso por la alfombra roja.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Conoce datos curiosos sobre Greeicy y Mike Bahía quienes están en La Voz Kids 2024.
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Foto: Getty Images