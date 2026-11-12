Cómo votar para elegir a la nueva Señorita Colombia: paso a paso y fechas clave

Una vez más, Cartagena de Indias se convierte en el escenario que reúne a las representantes de diferentes regiones del país, quienes llegan con la ilusión de conquistar el título de Señorita Colombia. En esta edición número 92, las 26 candidatas ultiman detalles para la esperada noche de elección y coronación.

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Cómo votar para elegir a la nueva Señorita Colombia

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En esta edición, el público funciona como el quinto jurado en el Concurso Nacional de Belleza y su voto representa el 20 % de la puntuación total. Para apoyar a tu candidata favorita antes de la velada de coronación del lunes 16 de noviembre, debes ingresar a la plataforma oficial 1VOTE o usar la app 1ZONE.

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Una vez realices lo mencionado, el proceso es sencillo: debes ingresar al portal concursonacionaldebellezacolombia.1voting.com o descarga la aplicación 1ZONE. Allí deberás crear una cuenta con tu correo electrónico o iniciar sesión con Google, buscar a tu candidata favorita entre las 26 aspirantes y hacer clic en el botón que dice ‘Votar’.





Cabe mencionar que el sistema permite registrar votos gratuitos de manera periódica y, adicionalmente, ofrece paquetes de votación pagos. Asimismo, se conoció que el plazo máximo para participar será hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026.

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Cuándo y dónde es la elección y coronación de Señorita Colombia 2026

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La velada de elección y coronación de la edición 92 del Concurso Nacional de Belleza (CNB) se llevará a cabo el lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 p. m., en el Auditorio Getsemaní, Centro de convenciones de Cartagena de Indias.

¿A qué certamen internacional irá la ganadora de Señorita Colombia?

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La candidata elegida entre las 26 representantes departamentales y distritales obtendrá el título de Señorita Colombia 2026-2027 y será la encargada de representar oficialmente al país en el certamen Miss Internacional, el cual se realiza en Japón.