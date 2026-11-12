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Cómo votar para elegir a la nueva Señorita Colombia: aquí te lo explicamos

Este lunes 16 de noviembre y desde Cartagena de Indias, se llevará a cabo la noche de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia.

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Cómo votar para elegir a la nueva Señorita Colombia: paso a paso y fechas clave

Este lunes 16 de noviembre, Cartagena de Indias será escenario de la noche de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia. ¿A qué candidata apoyas?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Tutu Mosquera - Señorita Colombia
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Foto: Caracol Televisión.