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Capítulo 78 Yo Me Llamo
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¡Mario Pombo fue asesinado!

Qué promesa hizo ‘Mini Ángela Aguilar’ por llegar a final de ‘Yo Me Llamo’ 2026

‘Mini Ángela Aguilar’ de 'Yo Me Llamo' 2026 recordó uno de los momentos más especiales de su paso por el concurso de Caracol Televisión y el compromiso que hizo con ella misma si llegaba hasta la última instancia.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Promesa que cumplió ‘Mini Ángela Aguilar’ tras llegar a la final de ‘Yo Me Llamo’ 2026

La imitadora de la mexicana recordó uno de los momentos más especiales de su paso por el concurso de Caracol Televisión y el compromiso que hizo con ella misma si llegaba hasta la última instancia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mini Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación
Mini Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión