Promesa que cumplió ‘Mini Ángela Aguilar’ tras llegar a la final de ‘Yo Me Llamo’ 2026

Llegar a la final de 'Yo me llamo Mini' fue uno de los mayores logros para ‘Mini Ángela Aguilar’, pero también significó cumplir una promesa que se había hecho mucho antes de subir al templo de la Imitación, según le contó ella a Caracoltv.com.

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La participante recordó que, desde el primer día, tenía claro que si conseguía avanzar hasta la última etapa del concurso, se cortaría el cabello. En ese momento, su melena llegaba hasta la cintura, por lo que el cambio representaba una transformación importante en su apariencia.

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“Mi momento favorito de ‘Yo me llamo’ fue llegar a la final porque yo misma me hice una promesa desde el día uno, desde antes de venir. Yo dije: si llego a la final de ‘Yo me llamo Mini’, me corto el pelo hasta el ras de la cara”, contó y así lo hizo. La mini concursante apareció con el cabello corto, tal y como lo luce la verdadera Ángela Aguilar.

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Y es que el icónico corte estilo ‘bob’ o melena corta a la altura de la mandíbula se convirtió en el sello distintivo de la hija de Pepe Aguilar desde los inicios de su carrera solista. La artista mexicana ha explicado en diversas entrevistas que este estilo le brinda comodidad en el escenario y proyecta una imagen fresca y moderna dentro del género regional mexicano.

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Mini Ángela Aguilar y su paso por ‘Yo Me Llamo’

Durante su participación en el concurso, 'Mini Ángela Aguilar' asumió el reto de representar a la reconocida cantante mexicana, llevando al escenario una propuesta inspirada en su imagen y su estilo musical. Desde la audición, hasta su última presentación cautivó a los jurados, que bailaron y se emocionaron en diversas ocasiones con sus 'shows'. La pequeña además se ganó el cariño de la gente y logró representar a su departamento, Antioquia, con su talento y carisma.