Los mini dobles que aseguraron su presencia en la escuela de 'Yo Me Llamo'

La emoción se apodera de cada rincón del escenario de ‘Yo Me Llamo’ en esta etapa decisiva donde el talento no tiene edad. En la reciente gala, los participantes más pequeños demostraron que llevan la música en la sangre y lograron endulzar los oídos del exigente jurado, integrado por figuras como Amparo Grisales y César Escola, tras interpretar con precisión a grandes leyendas de la música.

Gracias a su impecable afinación, puesta en escena y carisma, estos minis dieron un paso fundamental en la competencia para convertirse en el doble perfecto. La tensión y las sorpresas no pararon ahí: tras la destacada presentación, se reveló que cada uno de ellos conocerá a sus respectivos padrinos dentro del programa. De la mano de estos experimentados mentores, los niños trabajarán codo a codo para pulir cada detalle artístico y buscar un cupo en la esperada gran final. ¡La carrera hacia la final de los más pequeños apenas comienza!



Cuáles mini dobles pasaron a la siguiente etapa

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‘Yo Me Llamo Mini Mon Laferte’ interpretó ‘Tu falta de querer’

‘Yo Me Llamo Mini Luis Miguel’ interpretó ‘La incondicional’

‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ interpretó ‘Antología’

‘Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar’ interpretó ‘Llorona’

‘Yo Me Llamo Mini La India’ interpretó ‘Mi mayor venganza’

‘Yo Me Llamo Mini Ricardo Montaner’ interpretó ‘Bésame’

‘Yo Me Llamo Mini Andrés Cepeda’ interpretó ‘Lo mejor que hay en mi vida’

‘Yo Me Llamo Mini Karol G’ interpretó ‘Si antes te hubiera conocido’

‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’ interpretó ‘Gomela y montañero’

‘Yo Me Llamo Mini Axl Rose’ interpretó ‘Sweet child o’ mine’

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De dónde son originarios los cantantes legendarios que inspiran a los concursantes

Los íconos musicales homenajeados en el escenario provienen de diversas latitudes de Latinoamérica y el mundo. Muchos de ellos han puesto en alto el tricolor colombiano en escenarios internacionales, consolidando carreras de décadas que hoy sirven de inspiración para que las nuevas generaciones mantengan viva su memoria artística a través de la imitación.