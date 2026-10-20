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Capítulo 63 Yo Me Llamo
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Cuáles mini imitadores pasaron a la siguiente etapa de 'Yo Me Llamo' hoy

Estos minis endulzaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia. Conocerán a sus padrinos del programa y trabajarán juntos para llegar a la final del concurso que busca al doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los mini dobles que aseguraron su presencia en la escuela de 'Yo Me Llamo'

Estos minis endulzaron el oído del jurado y dieron un paso más en la competencia. Conocerán a sus padrinos del programa y trabajarán juntos para llegar a la final del concurso que busca al doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 20 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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