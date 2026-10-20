María y la doctora Rivera enfrentan a Serrates

Rivera le dice que no está dispuesta a traicionar a María por un cargo más alto que Serrates le ofrece. Además, María le confiesa que con su nominación a mujer del año tendrá muchos contactos y no necesitará de él. El hombre teme por su reputación y pide parar el plan que tenía en contra de ellas.
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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.
Idea original de Paula Moreno.
Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.