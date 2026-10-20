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María y la doctora Rivera enfrentan a Serrates

Tras salir del congreso, María y Rivera van a una cafetería y allí se encuentran con el hombre que está encargado de hacerle la vida imposible a María, pero ellas no se quedan calladas y lo enfrentan.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María y la doctora Rivera enfrentan a Serrates

Tras salir del congreso, María y Rivera van a una cafetería y allí se encuentran con el hombre que está encargado de hacerle la vida imposible a María, pero ellas no se quedan calladas y lo enfrentan.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 20 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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