Francy está trabajando y su jefa llama la policía para que capture a María

La amiga de María le avisa rápidamente al portero y él, en compañía del hermano de Leo, le ayudan a Tulia a guardar todas las cajas en un carro. Justo en ese momento llega María y la española dice que ella es la líder del clan, pero todos se enteran de que María está nominada a mujer del año y los policías tratan de loca a la española.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

