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Flavia Dos Santos recordó cómo vivió el proceso de su diagnóstico de cáncer de seno

La sexóloga contó que en el 2014 asistió a un control común y corriente con su ginecóloga y ella notó que había una masa extraña en su seno y decidió enviarle una mamografía para descartar.

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Flavia Dos Santos recordó cómo vivió el proceso de su diagnóstico de cáncer de seno

La sexóloga contó que en el 2014 asistió a un control común y corriente con su ginecóloga y ella notó que había una masa extraña en su seno y decidió enviarle una mamografía para descartar.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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