Flavia Dos Santos recordó cómo vivió el proceso de su diagnóstico de cáncer de seno

La historia de Flavia Dos Santos dio un giro inesperado a finales de 2014 durante un control médico preventivo. Según relató la presentadora y sexóloga en entrevistas para Caracol Televisión y el programa ‘La Red’, ella acudió a realizarse una mamografía de rutina completamente confiada en que todo saldría normal, dado que sus exámentes del año anterior estaban impecables.

Sin embargo, tras revisar las imágenes, el especialista notó una anomalía y le recomendó someterse de inmediato a una biopsia preventiva. Días después de realizar el procedimiento, el médico le dio el diagnóstico definitivo y le sugirió consultar con un cirujano oncólogo lo antes posible para iniciar el tratamiento.



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Cómo fue el tratamiento y proceso de recuperación de Flavia Dos Santos

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Tras asimilar la noticia, la comunicadora inició una pronta batalla contra la enfermedad. Debido a que el tumor fue detectado a tiempo y no afectó los ganglios axilares, no tuvo que someterse a quimioterapias, pero sí a dos intervenciones quirúrgicas y a un ciclo de 30 sesiones de radioterapia, acompañadas de terapia hormonal.



Durante este difícil proceso, la famosa contó con el apoyo incondicional de su familia y amigos cercanos. A través de las pantallas de Caracol Televisión, compartió su experiencia para crear conciencia sobre la importancia de los chequeos preventivos, resaltando que la detección temprana salvó su vida.

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Cuántos años tiene Flavia Dos Santos

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Flavia Dos Santos tiene 54 años y nació en Río de Janeiro, Brasil, el 8 de febrero de 1972. La mujer es psicóloga, sexóloga y presentadora brasileña; estudió Psicología en la Universidad de Brasilia y se especializó en sexología clínica en Italia. Reconocida en Colombia por su participación en programas como 'Día a Día', se ha destacado por hablar abiertamente sobre sexualidad, relaciones de pareja y comportamiento humano. Es autora de varios libros, está casada con el diplomático Julio César Gomes Dos Santos y tiene dos hijos.