Cómo votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 gratis: paso a paso

Desde este martes 10 de noviembre, los televidentes de ‘Yo Me Llamo Mini’ pueden elegir entre ‘Mini Ángela Aguilar’, ‘Mini Vicente Fernández’ y ‘Mini Whitney Houston’, los tres finalistas, ingresando a este enlace www.caracoltv.com/yomellamomini .

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Enseguida, los usuarios encontrarán los nombres de los tres minis que llegaron a la final y un botón para votar por su preferido. Deben dar clic allí y confirmar su selección. Posteriormente, el sistema les avisará que su voto fue registrado con éxito y le dará la opción de votar de nuevo. Los interesados deben dar clic en la opción ‘Ingresar aquí’.



1 of 1 Cómo votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini’ por segunda vez Foto: Caracol Televisión

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Los televidentes podrán dar un segundo voto a su participante favorito, siempre y cuando hagan un registro o ingresen a su cuenta, en caso de ya tener una. Para ello deben escribir su correo electrónico y autorizar el tratamiento de los datos personales y aceptar los términos y condiciones, y dar en ‘Continuar’.

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En seguida, deberá confirmar sus datos personales, como nombres, apellidos, número de celular y el tipo de documento.



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A los usuarios les llegará un código de validación de seis dígitos, al correo inscrito, que deberán escribir para poder continuar el proceso, en un tiempo estimado. En caso de que sobrepase el límite, deberá solicitar otro código.

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Una vez verifique su cuenta, el sistema le volverá a mostrar los tres finalistas de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 y los usuarios deberán dar clic en su favorito y confirmar el voto.

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Una vez se ratifique, el sistema le notificara que el registro de voto fue exitoso y podrá salir sin ningún problema. Cabe resaltar que para participar en las votaciones de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 no se necesita ningún intermediario y el proceso es totalmente gratuito.

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