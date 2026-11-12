Muere Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que enfrentaba batalla contra el cáncer

En la mañana de este 12 de noviembre de 2026, la agencia de representación Lilo Management anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, el fallecimiento de la actriz y creadora de contenido digital Catalina Fernández Gómez, quien desde hacía varios meses enfrentaba una batalla contra el cáncer.

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La noticia fue acompañada de una fotografía en homenaje a la artista y un emotivo mensaje en el que la agencia destacó su sensibilidad, su amor por el arte y la fortaleza con la que afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida.

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“CATA FERNÁNDEZ 🕊️ Hay personas que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, encuentran la manera de seguir iluminando la vida de los demás. Cata fue una de ellas. (…) Hoy nos duele profundamente su partida. Nos quedamos con su sensibilidad, su amor por el arte y esa inmensa voluntad de seguir soñando aun cuando la vida se volvió tan difícil”, expresó la compañía.

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Tras conocerse el fallecimiento, seguidores, colegas y personas cercanas a la artista reaccionaron a la publicación con mensajes de condolencias y palabras de cariño para recordarla, además de expresar su solidaridad con sus familiares, especialmente con su madre, en este difícil momento.



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“Lo siento muchísimo 🙏🏻🙏🏻”, “Nooo, qué triste, ella era un claro ejemplo de las ganas de vivir 😢”, “Que Dios la tenga en su santa gloria. Muchas alegrías y fortaleza que nos brindaba ❤️” y “¡Qué dolor tan grande! 😭😭 Dios dale fortaleza a su mamá para enfrentar esta difícil situación”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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¿Cuántos años tenía Catalina Fernández Gómez y de qué murió?

La actriz y creadora de contenido digital Catalina Fernández Gómez de 24 años falleció tras enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica. Aunque su entorno había dado a conocer que atravesaba este difícil proceso de salud, hasta el momento no han precisado públicamente mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padecía.