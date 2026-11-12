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Murió Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que luchaba contra el cáncer

La agencia Lilo Management confirmó la muerte de Cata Fernández, actriz y creadora de contenido colombiana que enfrentaba una batalla contra el cáncer.

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Muere Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que enfrentaba batalla contra el cáncer

La agencia de representación de la creadora de contenido y artista confirmó su fallecimiento a través de redes sociales, noticia que causó tristeza y conmoción entre sus seguidores.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Muere Catalina Fernández
Muere Catalina Fernández
Crédito: foto Instagram @cataamatista