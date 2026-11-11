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¡Mario Pombo fue asesinado!

¿Karol G y Feid estarán juntos en los Latin Grammy 2026?: qué nominación comparten

En qué categoría están nominados juntos Karol G y Feid y qué se rumora de su presencia en los Latin Grammy. Te contamos aquí todos los detalles de este posible reencuentro.

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Posible reencuentro de Karol G y Feid en Latin Grammy 2026 tras rumores de reconciliación

Los cantantes colombianos volverán a estar frente a frente en la gala de los Latin Grammy. Tras confirmar su ruptura a inicios de 2026, Carolina y Salomón pondrán al público a bailar con sus 'shows'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Karol G y Feid
Karol G y Feid
Foto: Instagram @karolg