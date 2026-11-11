Posible reencuentro de Karol G y Feid en Latin Grammy 2026 tras rumores de reconciliación

La alfombra roja y los escenarios de la gala más emblemática de la música latina se preparan para albergar uno de los momentos más comentados del año. Karol G y Feid, dos de las figuras más potentes del género urbano a nivel mundial, coincidirán en una ceremonia marcada por las nominaciones en las que compiten juntos y como rivales, que incrementa la expectativa del público alrededor de su reencuentro tras poner fin a su relación sentimental.

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La ruptura entre la 'Bichota' y el 'Ferxxo', confirmada a inicios de este año como un proceso amistoso, ha mantenido a millones de seguidores atentos a cada gesto y movimiento de los artistas.

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Aunque en compromisos previos como los Grammy anglo mantuvieron una distancia sobria y protocolaria, este nuevo evento promete subir la intensidad. La coincidencia en el mismo recinto y la confirmación de las actuaciones musicales de ambos, añaden una carga adicional que mantendrá en vilo a la audiencia.

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En qué categoría están nominados Karol G y Feid en los Latin Grammy



Tanto Carolina como Salomón acuden a la premiación con proyectos musicales de éxito indiscutible. Sin embargo, entre sus demás nominaciones, la expareja está compitiendo en conjunto por la categoría 'Mejor Interpretación de Reggaetón' por su colaboración 'Verano Rosa'. Se enfrentan con canciones como 'Contrabando' de Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow, 'Una Aventura' de Ozuna y 'Uñas Afiladas' de Sofía Reyes y Luísa Sonza.

Además, por su reciente gira con el lanzamiento de 'Tropicoqueta', se rumora que la artista de Medellín desplegará un gran montaje en el escenario para interpretar sus temas más exitosos del proyecto y reafirmar su liderazgo global.

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Por su parte, Feid deslumbrará al público con una puesta en escena centrada en su característica estética verde y el sonido que consagró sus nominaciones a los premios de la academia oficial de la grabación.

No obstante, la incógnita del equipo técnico y algunos curiosos radica en lo que podría pasar detrás de cámaras. La ubicación de los camerinos, el flujo de los artistas en el 'backstage' y sus asientos designados para la ceremonia están calculados milimétricamente para evitar roces innecesarios o escandalizar a los presentes en la gala.

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Qué han dicho Karol G y Feid sobre su ruptura

El cruce profesional de los paisas llega en una etapa de transformación personal declarada abiertamiente por la cantante, e inferida por el contenido de sus más recientes lanzamientos. En una entrevista exclusiva para la edición de abril de la revista Playboy, Karol G reflexionó sobre el cierre de su etapa en pareja.

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"Creo que hay que trabajar mucho en una misma para que la relación pueda funcionar, y también hay que hacer ese trabajo para poder irse cuando reconoces que no va a funcionar". Con estas palabras, la intérprete dejó en claro que afronta su soltería enfocada en su evolución artística e independencia emocional.

En contraparte, Feid ha preferido enfocar su discurso público exclusivamente en sus nominaciones y en la expansión de su gira de conciertos, pero muchos rumores han circulado las redes por las letras de despecho en sus últimas canciones en las que, aseguran, está hablando de la 'Bichota'.

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La posibilidad de que suban al escenario juntos a recibir un gramófono es alta, su colaboración en 'Verano Rosa' tiene la mirada puesta en la ceremonia, pues puede repetirse un emotivo discurso del artista como el de los Premios Nuestra Tierra y esta vez con su compañera al lado.