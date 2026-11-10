Los minis que son finalistas en la competencia musical

Mira las presentaciones de los minis finalistas aquí: Capítulo 77 Yo Me Llamo : un capítulo especial para agradecer y decir adiós‘Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’ cantó ‘I have nothing’‘Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández’ cantó ‘No me sé rajar’‘Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar’ cantó ‘Malagueña’Recuerda que puedes hacer que tu mini favorito sea el ganador de 'Yo Me Llamo Mini 2026' siguiendo el paso a paso de cómo votar: Cómo votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 gratis: paso a pasoNo te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.