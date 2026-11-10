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¡Mario Pombo fue asesinado!

Quiénes son los finalistas de 'Yo Me Llamo Mini': presentaciones completas

Tres imitadores que durante toda la competencia dieron lo mejor de sí y aseguraron su paso a las siguientes etapas. Los esfuerzos no fueron en vano y hoy le dan la bienvenida a la gran final.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los minis que son finalistas en la competencia musical

Tres imitadores que durante toda la competencia dieron lo mejor de sí y aseguraron su paso a las siguientes etapas. Los esfuerzos no fueron en vano y hoy le dan la bienvenida a la gran final.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 10 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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