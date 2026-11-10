Laura Tobón anunció el nacimiento de Mattia: así presentó a su bebé en redes sociales

La presentadora Laura Tobón y su esposo Álvaro Rodríguez le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Mattia. A través de su cuenta de Instagram, la modelo bogotana compartió tiernas fotografías y videos desde la clínica para presentar oficialmente al recién nacido, desatando una ola de felicitaciones por parte de amigos, celebridades y seguidores que esperaban con ansias la noticia.

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El nacimiento de Mattia marca el inicio de una nueva etapa para la conductora de televisión, quien documentó cada momento de su embarazo en redes sociales. En la publicación, Laura expresó su emoción y gratitud por la llegada de su segundo hijo en buenas condiciones de salud, mientras sus seguidores abarrotaron la sección de comentarios con mensajes de cariño como: “Bendiciones, que ese baby siga iluminando ese bello hogar ❤️🙌🏽”, “Felicitaciones Lau! Que hermosa familia tienes ❤️” y “😍Que hermosura❤️”.

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Por su parte, la expresentadora de 'La Voz Kids' acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó la felicidad que siente por la llegada de su segundo hijo. Laura aseguró que Mattia es un regalo de Dios, agradeció por su llegada en este momento de sus vidas y recordó la ilusión con la que esperaron su nacimiento. Además, destacó que Lucca finalmente asumirá el papel de hermano mayor.

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Laura Tobón anunció el nacimiento de Mattia Crédito: Instagram @laura_tobon

¿Cuántos hijos tiene la presentadora Laura Tobón?

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La presentadora y modelo Laura Tobón tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez. Su primogénito es Lucca, quien nació el 29 de diciembre de 2021, y su segundo hijo es Mattia, cuya llegada anunció en noviembre de 2026. Con su nacimiento, la pareja le dio la bienvenida a un nuevo integrante de su familia.

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¿Qué significa el nombre Mattía y cuál es su origen?

El nombre Mattía es una variante de Matías, proveniente del hebreo Mattanyāh, que traduce "regalo de Dios" o "don del Señor". Es un nombre lleno de espiritualidad y fuerza que evoca gratitud, ideal para representar la llegada de un nuevo integrante a la familia de la presentadora.

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¿Quién es y a qué se dedica Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón?

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Álvaro Rodríguez Casas es un reconocido empresario e inversionista colombiano. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector financiero y logístico del país, desempeñándose como directivo en firmas de inversión y proyectos de emprendimiento. Se casó con Laura Tobón en 2017 y juntos conforman una de las familias más seguidas del entretenimiento nacional.

