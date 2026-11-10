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Laura Tobón anunció el nacimiento de su segundo hijo: así presentó a su bebé en redes sociales

Laura Tobón y Álvaro Rodríguez, su esposo, compartieron en sus redes sociales las primeras fotografías y videos del nacimeinto de su segundo hijo.

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Laura Tobón anunció el nacimiento de Mattia: así presentó a su bebé en redes sociales

La presentadora compartió fotografías y videos con sus seguidores de este especial momento y presentó oficialmente a su bebé.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Tobón ya dio a luz a su segundo hijo con Álvaro Rodríguez.
Laura Tobón ya dio a luz a su segundo hijo con Álvaro Rodríguez.
Foto: Instagram @laura_tobon