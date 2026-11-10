Presentadora Adriana Betancur está hospitalizada e intubada: su hermano habló de su salud

Adriana Betancur se encuentra hospitalizada en la Clínica Palermo, en Bogotá, y su estado de salud generó preocupación después de que su hermano, Leonardo Betancur, revelara detalles de lo que está ocurriendo durante una entrevista con el programa 6AM W, de Caracol Radio.

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De acuerdo con el testimonio de su familiar, la comunicadora llevaba tres días hospitalizada y todavía estaba a la espera de que un nefrólogo evaluara su situación para autorizar el procedimiento de diálisis que necesita. “Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece”, manifestó Leonardo Betancur en diálogo con Caracol Radio.

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El hermano de la presentadora también confirmó que Adriana había sido intubada durante la noche anterior para proteger sus pulmones, debido a las complicaciones que estaba presentando.

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¿Qué le pasó a Adriana Betancur y por qué está hospitalizada?



Según explicó Leonardo Betancur, su hermana presentó una peritonitis relacionada con el catéter peritoneal que utiliza para realizarse diálisis en casa. Esta situación habría complicado su tratamiento y, de acuerdo con su relato, la falta de diálisis durante los días de hospitalización provocó una retención de líquidos que comenzó a afectar sus pulmones. Ante esta situación, hizo un llamado para que su hermana recibiera la valoración especializada que, según él, necesitaba para continuar con su tratamiento.

Tras las declaraciones de Leonardo Betancur, Caracol Radio consultó a directivos de la Clínica Palermo para conocer su versión sobre la atención de la periodista. El director médico de la institución, Gerardo Burgos, confirmó que la condición de Adriana era delicada y que sería trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Sin embargo, la clínica aclaró que sí contaba con un nefrólogo y explicó que, por el estado de salud de la paciente en ese momento, la atención prioritaria debía estar a cargo de especialistas en medicina intensiva y urgencias.

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La lucha de Adriana Betancur por su salud renal

La situación de salud de la presentadora ha estado marcada por complicaciones renales durante varios años. En 2014 recibió un trasplante de riñón, después de haber enfrentado un periodo de diálisis.

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Posteriormente, presentó dificultades con el órgano trasplantado y tuvo que retomar el tratamiento de diálisis en casa. En distintas ocasiones, la comunicadora ha compartido con sus seguidores parte de su proceso y la búsqueda de alternativas para mejorar su calidad de vida.

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Por el momento, la atención está puesta en su evolución médica y en las decisiones que tome el equipo de especialistas que la atiende.