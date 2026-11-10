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Qué le pasó a Adriana Betancur y por qué está hospitalizada e intubada

Adriana Betancur, presentadora de televisión, permanece hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá debido a complicaciones de salud y Leonardo, su hermano, aseguró que es por un procedimiento que necesita.

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Presentadora Adriana Betancur está hospitalizada e intubada: su hermano habló de su salud

La comunicadora permanece hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá debido a complicaciones de salud y Leonardo, su hermano, aseguró que es por un procedimiento que necesita.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Adriana Betancur
Adriana Betancur
Foto: Instagram @adri_betancur03